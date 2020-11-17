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GeriBasketbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe Öznur Kablo'da sevindiren haber! 4'ü negatife döndü
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Basketbol
Haber Giriş: 17.11.2020 - 18:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe Öznur Kablo'da sevindiren haber! 4'ü negatife döndü

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe Öznur Kablo'da sevindiren haber! 4'ü negatife döndü
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 oyuncudan 4'ünün sonucunun negatife döndüğü, 2'sinin tedavisine ise devam edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımında Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncuların durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce A takımımızdan 6 oyuncunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Yeni yapılan test ve detaylı tetkiklere göre, A takımımızdan 4 oyuncumuzun hastalığı atlattıkları tespit edilmiştir. Şu an itibarıyla A takımımızdan 2 oyuncumuz pozitiftir ve tedavilerine devam edilmektedir. Gelişim takımımıza ise yeni test ve tetkikler bu hafta yapılacaktır."

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