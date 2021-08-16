Son dakika haberi: Fenerbahçe Ozan Tufan ile yol ayrımında! Beşiktaş'a mı gidiyor? Yeni adresi, takasta transfer edilecek isim...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği öne sürülen Ozan Tufan'ın Adana Demirspor maçındaki moralsiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Son hazırlık maçlarında da ilk 11'de forma şans bulamayan Ozan Tufan'ın kilo fazlalığı da görülürken Adana Demirspor maçının 76. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edildi.

EN CİDDİ KULÜP WATFORD

Transferin son dönemecine girilirken Ozan Tufan için en yakın seçenek Premier Lig... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un '20 milyon euroyu getiren alır' dediği Ozan Tufan'ın takımdaki geleceği merak konusu olurken Ozan'la en ciddi şekilde ilgilenen takımın Watford olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ DA NABIZ YOKLADI

Sarı lacivertli yönetim Beşiktaş'ın da transferi için nabız yokladığı Ozan Tufan'ı direkt rakiplerden birine vermek istemiyor. Bu nedenle yurt dışından gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe cephesi, teklif edilen rakamları transfer için yeterli bulmuyor. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor döneminde parlattığı Ozan Tufan'ı talep etmesinin en önemli nedenlerinden biri de kademi olarak düşürülecek yabancı sayısı kuralı.

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DEMBELE İDDİASI! TAKAS İHTİMALİ...

Fransız basınının iddiasına göre Ozan Tufan'la ilgilenen kulüplerden biri de Lyon. Pelkas'la birlikte Ozan Tufan'ı da yakından takip eden Fransız kulübü bu transfer için son bir hamle yapabilir. İddiaya göre Fenerbahçe bu transferde takasta Moussa Dembele'yi talep edecek. 25 yaşındaki Dembele'nin piyasa değeri ise 20 milyon euro...

CRYSTAL PALACE TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

Daha önce Crystal Palace'a transferi an meselesi olan, hatta uçak biletlerine kadar işlemlerin tamamlandığı Ozan Tufan, İngiliz ekibinin sakatlanan Sakho'nun yerine Alexander Sörloth'u kadrosuna katmasıyla Türkiye'de kalmıştı.

DEPLASMAN OTOBÜSLERİNİN NEŞESİYDİ



Son bölümleri nefes kesen mücadelenin bitiş düdüğüyle 3 puanı hanesini yazdıran sarı lacivertli ekipte büyük sevinç yaşanırken FB TV, her zaman olduğu gibi dönüş yolunda takım otobüsünden canlı yayın yaptı.



Adana Demirspor ağlarına gönderilen golün mimarları olan Mesut Özil ve İrfan Can ikilisiyle renkli anların yaşandığı bir röportajın yapıldığı esnada Ozan Tufan'ın görüntüsü dikkat çekti. Galibiyet sonrası takım otobüsündeki eğlenceli tavırlarıyla bilinen Ozan Tufan'ın bu kez keyifsiz oluşu dikkatlerden kaçmadı. Telefonla konuşan Ozan Tufan, o anlarda kulüp televizyonuna alışılmış demeçlerinden veremedi.