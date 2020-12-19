Son dakika haberi | Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme uzatıyor

Fenerbahçe'deki geleceği bir süredir belirsizliğini koruyan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, kararını verdi. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğü ve sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

KİRALIK VERİLECEK

Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanacağı da belirtildi.

Sezon başında Fenerbahçe'de A takıma yükselen 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de 1 olmak üzere toplam 3 karşılaşmada görev aldı. Sarı-lacivertli takımın altyapısından yetişen genç yıldız adayının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (Fotomaç)

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