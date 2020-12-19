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Futbol
Haber Giriş: 19.12.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme uzatıyor

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Son dakika haberi | Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme uzatıyor
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Devre arasında takıma yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde, sezon sonunda kontratı bitecek olan genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'la anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'deki geleceği bir süredir belirsizliğini koruyan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, kararını verdi. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğü ve sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

KİRALIK VERİLECEK
Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanacağı da belirtildi.

Sezon başında Fenerbahçe'de A takıma yükselen 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de 1 olmak üzere toplam 3 karşılaşmada görev aldı. Sarı-lacivertli takımın altyapısından yetişen genç yıldız adayının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (Fotomaç)

Son dakika haberi | Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme uzatıyor

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