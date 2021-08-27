Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Oğuz Kağan Güçtekin'in ayrılığını açıkladı!

Fenerbahçe'de bu sezon şu ana kadar görev alamayan Oğuz Kağan Güçtekin, sarı-lacivertli ekipten ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Oğuz Kağan Güçtekin'in, Belçika takımı Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

2017-28 sezonunda Fenerbahçe'de A takımda görev yapmaya başlayan Oğuz Kağan Güçtekin, daha sonra Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Teşekkürler Oğuz Kağan Güçtekin. Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü"





