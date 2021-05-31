Son Dakika Haberi: Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'yı geri çağırdı

Fenerbahçe'de son dakika... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de iç transferde hareketlik başladı. Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde 2 yıllığına Boluspor'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Gümüşkaya hakkında gelişme yaşandı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Bolu ile kiralık sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Muhammed'i kampa çağırdı ve sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

22 maçta 4 gol attı

20 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Boluspor'da 22 maçta görev aldı ve 4 gol attı.