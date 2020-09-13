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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı!
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Genoa'ya kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz.
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