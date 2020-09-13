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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı!
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Haber Giriş: 13.09.2020 - 18:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı!
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Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz.

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe, Miha Zajcın Genoaya kiralandığını açıkladı

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