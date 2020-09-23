Son Dakika Haberi | Fenerbahçe, Mbwana Samatta transferini bitirdi!

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Vedat Muriqi ayrılığı sebebiyle uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Samatta'nın transferini bitirdi.

Kulübün resmi sitesinde stadyumda çalınacak olan yeni gol müziği ile forvet transferinin açıklanacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Tanzanyalı forvetin, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulübe imza atacağı belirtildi.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Aston Villa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanzanya asıllı golcü, geçtiğimiz sezon 44 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.

23 Aralık 1992'de tarihinde Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da dünyaya geldi. Futbola 2010 yılında ülkesini takımlarından African Lyon'da başladı. Tanzanya'da Simba takımının da formasını giydikten sonra Kongo takımı TP Mazembe takımına transfer oldu.

Bu kulüpte 5 sezon oynadıktan sonra, 2016'da Belçika'nın köklü ekiplerinden Genk ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10.5 milyon euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Kariyerinde 249 maça çıkan 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet, 98 gol attı ve 27 asist yaptı. Tanzanya Milli Takımı'nın da formasını Samatta, milli formayla 51 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

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