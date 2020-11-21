Son dakika haberi | Fenerbahçe, Marcos Rojo transferini bitiriyor
Sezon başında 18 transfer yapan Fenerbahçe, ocak ayı için de çalışmalarını sürdürüyor. Manchester United'da forma giyen Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'ya kanca atan Sarı-Lacivertli ekibin bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe ara transfer sezonu için çalışmalarına devam ederken, uzun süredir peşinde olduğu ancak kadrosuna dahil edemediği Marcos Rojo'yu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
F.BAHÇE'YE KESİN GÖZÜYLE BAKIYORLAR
İddiaya göre Rojo, Manchester United ile bağlarını koparma noktasına geldi ve kariyerine devam etmek istediği yeri seçti. Arjantinli savunmacının Fenerbahçe forması giymek istediğini temsilcilerine de ilettiği öğrenildi.
5 MİLYONA ONAY VERİLECEK
Öte yandan Manchester United'ın 5 milyon euroluk transfer teklifine onay vereceği belirtildi. Fenerbahçeli yetkililerin bu hususta pazarlık yapması bekleniyor. Marcos Rojo, uzun süredir Manchester United'da tercih edilmiyordu. Geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Arjantinli savunmacı bu sezon geri dönmesinin ardından forma giyme şansı bulamadı. (Takvim)
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