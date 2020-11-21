Son dakika haberi | Fenerbahçe, Marcos Rojo transferini bitiriyor

Fenerbahçe ara transfer sezonu için çalışmalarına devam ederken, uzun süredir peşinde olduğu ancak kadrosuna dahil edemediği Marcos Rojo'yu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

F.BAHÇE'YE KESİN GÖZÜYLE BAKIYORLAR

İddiaya göre Rojo, Manchester United ile bağlarını koparma noktasına geldi ve kariyerine devam etmek istediği yeri seçti. Arjantinli savunmacının Fenerbahçe forması giymek istediğini temsilcilerine de ilettiği öğrenildi.

5 MİLYONA ONAY VERİLECEK

Öte yandan Manchester United'ın 5 milyon euroluk transfer teklifine onay vereceği belirtildi. Fenerbahçeli yetkililerin bu hususta pazarlık yapması bekleniyor. Marcos Rojo, uzun süredir Manchester United'da tercih edilmiyordu. Geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Arjantinli savunmacı bu sezon geri dönmesinin ardından forma giyme şansı bulamadı. (Takvim)

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