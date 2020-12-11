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Haber Giriş: 11.12.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe, Luis Abram transferi için harekete geçti! Galatasaray da istiyordu

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Son dakika haberi | Fenerbahçe, Luis Abram transferi için harekete geçti! Galatasaray da istiyordu
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Fenerbahçe, Juan Jesus transferinde sorun çıkma ihtimaline karşılık Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Velez Sarsfieldlı stoper Luis Abram’ı listesine aldı. Perulu oyuncu için temaslar başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram için atağa kalktı. Stoper transferi için önceliği Roma'da forma giyen Juan Jesus olan Kanarya, Brezilyalı yıldızda sorun çıkma ihtimaline karşılık Abram için temaslara başladı.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR
Takvim'in haberine göre; Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Abram'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. F.Bahçe ise Jesus olmadığı takdirde Abram'ı devre arasında istiyor. Fener'in gündemindeki Abram'ın piyasa değeri ise 6 milyon 800 bin Euro. Kanarya, Abram'ın 6 aylık sözleşmesi kalmasını pazarlıklarda avantaja çevirmek istiyor.

Lemos ve Serdar'dan beklediği katkıyı alamayan F.Bahçe'nin hocası Erol Bulut'un stoper transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Bulut'un Abram'a onay verdiği belirtildi. 1.87 boyundaki Luis Abram, hava toplarındaki yüksek hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Attığı sürpriz gollerle takımına hücumda da katkı veriyor. Perulu topu oyuna sokma konusunda da başarılı bir stoper...

Son dakika haberi | Fenerbahçe, Luis Abram transferi için harekete geçti Galatasaray da istiyordu

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