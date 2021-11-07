Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kayserispor maçında 'Yönetim istifa' tepkisi!

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Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımı ve yönetimi protesto etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor'un ikinci golü sonrası alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi.

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.