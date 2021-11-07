Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kayserispor maçında 'Yönetim istifa' tepkisi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe puanı uzatmalarda kurtardıFenerbahçe puanı uzatmalarda kurtardı#Fenerbahçe
Hikmet Karamanın hareketi olay oldu İrfan Can Kahvecinin kaçırdığı penaltı...Hikmet Karaman'ın hareketi olay oldu! İrfan Can Kahveci'nin kaçırdığı penaltı...#Fenerbahçe
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Erdoğandan İYİ Partili Türkkana küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değilErdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi: Yenilir yutulur bir şey değil#Erdoğan
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Çok sert Türkkan tepkisi: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecekÇok sert Türkkan tepkisi: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek#Milli Savunma Bakanlığı
Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul Maratonuna katıldıKılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul Maratonu'na katıldı#İstanbul Maratonu
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Yönetim istifa tepkisiFenerbahçe-Kayserispor maçında 'Yönetim istifa' tepkisi!#Fenerbahçe
Galatasaraya yazılmıştı, Muslerayı avladı Terim 7 dakika önce...Galatasaray'a yazılmıştı, Muslera'yı avladı! Terim 7 dakika önce...#Galatasaray
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Koca tedbir çağrısı yaptıCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca tedbir çağrısı yaptı#Koronavirüs
Galatasaray 1 puana razı oldu Zirveyle fark...Galatasaray 1 puana razı oldu! Zirveyle fark...#Karagümrük
Koronavirüs vaka haritası açıklandı İşte zirvedeki ilKoronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte zirvedeki il#Koronavirüs
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama... #Tarım Havzası
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kayserispor maçında 'Yönetim istifa' tepkisi!

#Fenerbahçe#Kayserispor#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Kayserispor maçında Yönetim istifa tepkisi

Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor mücadelesinde yönetimi protesto etti.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımı ve yönetimi protesto etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor'un ikinci golü sonrası alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi.

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Kayserispor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy