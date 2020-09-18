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Futbol
Haber Giriş: 18.09.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi - Fenerbahçe Jailson ayrılığını KAP'a bildirdi! İşte ödenecek bonservis...

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Son Dakika Haberi - Fenerbahçe Jailson ayrılığını KAP'a bildirdi! İşte ödenecek bonservis...
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Fenerbahçe, Jailson'un Dalian Pro'ya 4.5 milyon euro bedelle transfer olduğunu borsaya bildirdi. Harcama limitleri nedeniyle sezon başı problemler yaşayan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışının ardından Jailson'dan da ciddi bir kazanç elde etmiş oldu.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşülmeyen Jailson'un Dalian Pro'ya transferinin tamamlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Çin temsilcisinin Brezilyalı futbolcu için sarı lacivertli ekibe ödeyeceği bonservis bedelinin 4.5 milyon euro olduğu belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. 

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Jailson Fenerbahçe'ye böyle gelmişti...

 

Son Dakika Haberi - Fenerbahçe Jailson ayrılığını KAPa bildirdi İşte ödenecek bonservis...

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