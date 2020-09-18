Son Dakika Haberi - Fenerbahçe Jailson ayrılığını KAP'a bildirdi! İşte ödenecek bonservis...

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Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşülmeyen Jailson'un Dalian Pro'ya transferinin tamamlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Çin temsilcisinin Brezilyalı futbolcu için sarı lacivertli ekibe ödeyeceği bonservis bedelinin 4.5 milyon euro olduğu belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Jailson Fenerbahçe'ye böyle gelmişti...

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