Son Dakika Haberi... Fenerbahçe ile anlaşan Burak Kapacak'dan Bursaspor'a veda!

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Burak Kapacak, eski kulübü için veda mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Burak Kapacak, şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibariyle Bursaspor'dan ayrılıyorum. İyi günde, kötü günde beni anlayan ve yanımda duran Bursaspor camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin.

Fenerbahçe’nin daha önce de talip olduğu Burak, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 7 gol atıp 7 asist yaptı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI;

Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır