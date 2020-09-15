Son Dakika Haberi | Fenerbahçe için o sene bu sene olacak

Fenerbahçe, son derece tecrübeli, Süper Lig’i çok iyi tanıyan ve uyum sorunu yaşamayacak futbolcuları kadrosuna kattı. Dolayısıyla çok büyük hatalar yapmazsa, ‘o sene bu sene’ gibi görünüyor sarı lacivertli takım için...

1- Süper Lig’in 21 takımlı ilginç sezonu başladı. Bir haftada 10 maç oynandı, sayısız penaltı kararı var, beş oyuncu değişikliği uygulaması sürüyor. Sizce nasıl başladı sezon?

2- Beşiktaş, dominant bir oyun oynamadı ama skora gitmeyi başararak Trabzon’u farklı yendi. Siyah beyazlıların şampiyonluk yarışı verebilecek gücü var mı?

3- Trabzon, Beşiktaş karşısında topa daha fazla sahip oldu ama genel olarak kısır bir oyun sergiledi. Trabzon’u şampiyonluk yarışı yapabilecek hüviyette gördünüz mü?

4- Galatasaray ilk haftayı iyi futbol ve tatmin edici bir sonuçla geçti. Yeni transferlerinden de iyi verim aldı. Siz nasıl buldunuz sarı kırmızılı takımı?

5- Fenerbahçe, Rize’de çok zorlandığı maçı son bölümde yaptığı değişikliklerle kazandı. Zanka’lı, Frey’li 11 eleştirildi. Erol Bulut haklı mıydı bu 11 tercihinde.

6- Göztepe 5 golle kazandı. Alanya, Sivas karşısında gövde gösterisiyle start verdi. Siz bu sezon üst grubu zorlayacak bir sürpriz takım olduğunu düşünüyor musunuz?

KANAT ATKAYA

BOL PENALTI, BOL KART SEZON BOYU SÜRER

1- Hastalığın seyrine göre ‘şu tat alamadığımız günleri aramayalım bari’ notunu düşerek, ‘2020-21 sezonu hepimize hayırlı olsun’ diyelim. Seyirci denklemin dışına çıkınca zaten zevki azalan futbolu bile özlemişiz; en azından şimdilik hisler böyle. Bol penaltı, bol kart sezon boyu sürer gibi geldi bana. Bu sezon çok daha çekişmeli ve tansiyonu yüksek bir lig izleyeceğiz gibi görünüyor.

BEŞiKTAŞ’IN EN NET iHTiYACI; YILDIZ BiR GOLCÜ

2- BEŞiKTAŞ önemli bir engeli umulmadık derecede kolay aştı. İyi başlamak, hele zor bir fikstürden 3 puanla çıkmak, bunu da teknik direktörüne COVID-19 teşhisi konulmuş sıkıcı bir ortamda yapmak çok önemli. Şampiyonluk koşusu için hesap yapılmayacak kadar erken. Takviye elbette şart. En net ihtiyaç da; üretimi artıracak bir golcü. Beşiktaş için ‘olmazsa olmaz’ anlamını taşıyan bu transferin bir an evvel yapılmasında büyük yarar görüyorum.

ŞAMPiYON OLACAK KADROYU YiNE KORUYAMADILAR

3- TRABZONSPOR bir kez daha ufak takviyelerle şampiyonluğa yürüyeceği kadrosunu elde tutmakta zorlanıyor. Kara talih mi, planlama hatası mı; orasını bilemiyorum. Bordo mavili takım için bir santrfordan çok daha fazla anlam ifade eden Sörloth zaten başlı başına dev bir eksiklik. Bu kadronun acilen direkt ilk 11 oynayacak futbolcularla takviye edilmesi gerekiyor. Aksi halde Trabzonspor açısından işler çok ama çok zor olur.

G.SARAY’IN HEM TAKViYEYE HEM EKSiLMEYE iHTiYACI VAR

4- GAZiANTEP maçının özellikle ilk 45 dakikası geçen sezonun umut veren dönemindeki Galatasaray’ından işaretler veriyordu. Sarı kırmızılı kadronun hem hâlâ takviye ihtiyacı, hem de hâlâ eksilme ihtiyacı var. Bu denklemi nasıl çözeceği, sezonun kalanı kısmını belirleyecek. Velhasıl çok dikkatli hareket etmek zorundalar.

EROL BULUT’UN KENDi iMZASINI ATMASINA iZiN VERiLMELi

5- SAHAYA çıkan 11 üzerinden teknik direktör eleştirmek pek sevdiğim bir iş değil. Erol Bulut güç savaşlarının hiçbir zaman bitmediği, zorlu

ve köklü bir camiaya geldi ve bir de altı mı, üstü mü hâlâ anlamadığım Emre Belözoğlu’yla çalışıyor. Erol Bulut’un Fenerbahçe’de kendi imzasını atmasına izin verilmeli, olabildiğince rahat bir çalışma alanı açılmalı ve ondan sonra onun hakkında bir karar verilmeli.

GÖZTEPE, SEZONUN SÜRPRiZ TAKIMI OLABiLiR

6- MuHAKKAK çıkacaktır ama yukarıda denklemi ve hesabı bozan kim olur, kimler olur şimdiden kestirmek gerçekten zor. Göztepe, oyun tarzını da beğendiğim, son sezonlarda berbat fikstür deneylerinden sağlam çıkmayı başarmış bir takım; bildikleri gibi giderlerse bol sürpriz yapabilecek potansiyelleri var. Malum transfer döneminin henüz kapanmadığını da hesaba katarsak, Göztepe’nin dışında 2-3 takımın daha sezona damga vurması ihtimaller dahilinde diyorum.





MEHMET ASLAN

KULÜPLER TV’LERE YORUMCU ATIYOR

1- LiG tam da beklediğim gibi başladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kazandı. Göztepe harika oynadı. Ve hakem tartışmaları gündeme geldi. Bu sezon çok tartışmalı, stresli ve kavgalı geçecek.

Çünkü; a-) Fenerbahçe ve başkanı Ali Koç ne olursa olsun şampiyon olmak istiyor.

b-) Galatasaray aynı şekilde

. c-) Beşiktaş için çıkmazdan kurtulmanın tek yolu.

d-) Trabzonspor geçen sezon yaşadığı hâyâl kırıklığını unutturmak istiyor.

Buna bir de kulüplerin başkan ve yöneticilerinin sportif kariyerlerini bu şampiyonluklara bağlama ve hesaplaşmalarını takımlarının başarıları üzerinden yapma arzularını ekleyin...

Çok kaotik bir sezona hazır olalım. Nereden mi biliyorum... Televizyonlara bile yorumcu atıyor kulüpler, düşünün artık!

TRANSFERLERi YAPIN SONRASINI SERGEN’E BIRAKIN

2- BEŞiKTAŞ kazandı ama bu sonuçta rol oynayan sadece siyah beyazlıların futbolu değildi. Trabzonspor geçen sezona oranla yüzde 50 güç kaybına uğramış. İlk maçın görüntüsü bizi yanıltmıyorsa elbette. Beşiktaş’a gelince... Kesinlikle transfere ihtiyaçları var; iyi bir golcü ve parlak bir orta saha oyuncusuna. Sonrasını Sergen Yalçın’a bırakın... Çok daha iyi olacaklardır.

SÖRLOTH GiDiNCE TRABZON TÜM GÜCÜNÜ YiTiRMiŞ GiBi

3- HATIRLIYOR musunuz Liverpool’un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e kaybettiği maçı... Salah sakatlanınca Liverpool yıkıldı. Geçen sezon Muslera sakatlandı, Galatasaray belki de şampiyonluğu kaybetti. Aynı şey Trabzonspor için de geçerli. Sörloth gitti, Trabzonspor adeta durdu. Mitolojide saçı kesilince tüm gücünü yitiren Samson karakteri gibi. Golcüsü gidince tüm gücünü yitirmiş Trabzonspor. Bu sadece teknik, taktik açıdan değil, psikolojik olarak da çok etkilemiş takımı. Buna bir de Sosa ve Novak’ı ilave edin. Takımın gücü yarı yarıya azalmış. İşleri cidden çok zor.

LiGE EN iYi BAŞLAYAN TAKIM GALATASARAY

4- LiGE en iyi başlangıcı yapan takım tartışmasız Galatasaray. Soru işaretleri ile dolu isimler vardı. Emre Kılınç uyum sağlar mı, Falcao nasıl döner, Arda ne katkı yapar? Tüm su soruların yanıtları pozitifti. Hele Falcao. Bu tempo ve bu oyunla 30 gol barajını zorlar. Belhanda ilk kez tepki almadan oynadı. Feghouli müthiş katkı yaptı. 8 golle bitebilecek bir maçtı.

FREY’i KADRODA GÖRÜNCE BEN DE ‘NE OLUYOR?’ DEDiM

5- BEN de eleştirdim. Özellikle Frey’i. Lige yepyeni bir başlangıç yapıp Frey’i kadroda görünce ister istemez “Ne oluyor Erol Bulut?” diye düşünmedim değil. Ama Fenerbahçe çok akıllı transferler yaptı. Son derece tecrübeli, bu ligi iyi tanıyan ve uyum sorunu yaşamayacak isimleri kadrosuna kattı. Dolayısıyla büyük hatalar yapmazsa, o sene bu sene gibi görünüyor Fenerbahçe için.

GÖZTEPE VE ALANYASPOR BU SEZON LiGi SARSACAK

6- LiG başlamadan önce sezonu değerlendiren Hüriyet’in jürisi Göztepe’yi sürpriz takım olarak belirlemişti. Doğrusu ilk hafta sonucunu görünce İzmir adına, Göztepe adına çok sevindim. Umarım Göztepe gümbür gümbür gelir. Bir diğer takım ise Alanyaspor. Sivas’ı deplasmanda yenmek kolay iş değil. Bu iki ekip bence ligi sarsacak.

UĞUR MELEKE

5 DEĞİŞİKLİK HAKKI FUTBOLUN ŞANSI

1- SÜPER Lig’deki toplam takım sayısının tek olmasından hiçbir zaman hazzetmedim. Bu durumu çocukluğumdan,

1988-89 sezonundan hatırlıyorum. Puan durumunda takımların maç sayılarının eşit olmaması takip açısından zorluk yaratıyor ister istemez. Beş oyuncu değişikliğininse kalıcı olacağına inanıyorum, zaten üç sekansta yapıldığı için oyuna ekstra bir yavaşlama getirmedi. Daha fazla genç oyuncu şans buluyor, teknik adamlara daha çok müdahale şansı tanıyor. 23 kişilik kadrolar ve beş oyuncu değişikliği bence futbolun şansı.

PAOK’TAN 180 DERECE FARKLI BiR BEŞiKTAŞ

2- PAOK maçına göre 180 derece değişen bir Beşiktaş izledik. Yine deplasmandalardı ama bu kez topu rakibe bırakıp pragmatik bir top oynadılar. PAOK maçında faul yapmaktan kaçınmışlardı, burada orta sahada küçük faullere sıkça başvurdular. Mensah’ın 30 dakikada 3 faulü vardı mesela. Dorukhan kalırsa bence büyük kazanç. Güven de kazanılmalı. Ama tabii hâlâ sağ bek, kanat hücumcusu ve belki de bir santrfor takviyesi bekliyordur Sergen Hoca.

FIRTINA’NIN ZiRVE NOKTASI BU DEĞiL

3- TRABZONSPOR o kadar eksikti ki, elimizde sağlıklı değerlendirme yapabilecek veriler var mı, emin değilim. As sağ bekin, sol bekin, santrforun eksik. Merkez orta sahaya yaptığın takviye de uzun süreli sakatlanmış. Bordo mavili takımın genelinde o mutsuzluğu, negatif enerjiyi hissettik doğrusu. Ancak Trabzon kadrosu hâlâ simyacı ihtiyacı hisseden, elmasa dönüşebilecek değerli taşlarla dolu. Ekuban’ın, Parmak’ın bence zirve noktaları bu değil. İki star daha çıkabilir bu takımdan.

G.SARAY’DA HERKES BiR TIK DAHA CANLIYDI

4- DÖRT büyükler içinde yeni transferlerin bu kadar hazır, bu denli iştahlı olduğu tek takım Galatasaray’dı sanırım. Sağ bek Omar bıraktığı yerden devam etti; çizgi ona ait gibiydi maç boyunca. Emre Kılınç da canlıydı, her hareketinden bir şey yapacağını hissediyorsunuz ki zaten golle süsledi arzusunu. Bir de G.Saray kulübesinde Donk’un, Ömer Bayram’ın, Babel’in, Diagne’nin olması içeridekileri tedirgin ediyor. Herkes formayı kaptırmama adına bir tık daha canlıydı sanki.

ESAS SORUN ORTA SAHADA

5- FUTBOL bence orta sahada kurgulanan, sahanın geri kalanında uygulanan bir oyun. F.Bahçe’nin şu anda esas sorunu Zanka ya da Frey değil, orta saha... Gustavo-TolgaDeniz merkezinin Süper Lig’de bence şampiyon olma ihtimali zayıf ki zaten oraya Sosa, Ozan ve Mert Hakan girecekler ilk fırsatta. 11’ler üzerinden hoca eleştirisi yapmamaya gayret ediyorum ama Erol Bulut’un Ozan yerine Tolga tercihi beni de düşündürdü doğrusu. Büyük takımın ilk işi önlem almak değil, aldırmaktır

SÜRPRiZ ADAYLARIM ANTALYA VE GAZiANTEP

6- ÜST grubu zorlayacağını düşündüğüm sürpriz takımlar Antalya ve Gaziantep’ti itiraf etmek gerekirse... Tamer Tuna, Orgill ve Podolski’yi kulübede oturttuğu halde kazanarak gövde gösterisi yaptı. Sumudica’nınsa ön tarafa takviyeye ihtiyacı var. Andre hazır ve etkileyici. Ancak Kayode ve Twumasi’yi kaybeden takımın, bir iyi forvete ihtiyacı var. Bir de kanat bekleri sürekli savunmayı besleyecekse 3-5-2’nin esprisi yok. Dörtlü oynamalısınız o zaman.

GÜNTEKİN ONAY

HAKEMLER VE VAR İLK HAFTA SINIFI GEÇTİ

1- TAKIMLARIN çoğu kadrolarını oluşturamadan sezona başladı. Transfer süresinin biteceği 5 Ekim’e kadar takımlar hakkında net bir değerlendirmede ve tahminde bulunmak doğru olmaz diye düşünüyorum. İlk hafta maçlarına gelince... Genel olarak düşük tempoda maçlar izledik. Haftaya tabii ki penaltı kararlarının çokluğu damga vurdu. Daha ilk günden hakem tartışmaları başladı ancak ben birçok kulüp yöneticisinin iddialarının aksine hakemlerimizin ve VAR’ın ilk hafta sınıfı geçtiğini düşünüyorum.

OYUN TAKTiĞiNE SADIK KALDILAR

2- BEŞiKTAŞ’ın bu kadar eksik bir kadroyla deplasmanda Trabzonspor’u 3 golle yenmesi Sergen Yalçın’ın kurguladığı taktiksel disipline sadık oyunla geldi. Ancak 40 maçlık sezon için bu kadro yarışamaz. Santrfor, sağ bek, stoper ve yaratıcı bir kanat forvet şart.

SÖRLOTH VE SOSA’YI ÇOK ARADILAR

3- TRABZONSPOR Sosa ve Sörloth gibi geçen sezona damga vuran 2 yıldızını fazlasıyla aradı. Ayrıca kanat bekleri ve orta sahası da yeterli görünmedi. Hiç hazır bir görüntü ortaya koymadılar. Geçen sezonun en çok gol atan, en kolay pozisyona giren takımı, eksik Beşiktaş karşısında 1 tane pozisyon bulamadı. Ayrıca kulübe de çok yetersiz.

YENi SAĞ BEK OMAR NOKTA ATIŞI OLMUŞ

4- FALCAO kendini bulmuş. Emre Kılınç katkı yapacağını ilk maçtan kanıtladı. Feghouli zaten ligin en yetenekli oyuncularından... Belhanda da iyi oynayınca ortaya iyi bir futbol çıktı. Sağ bek Omar nokta atışı olmuş. Arda ve Luyindama henüz hazır değiller.

İKi TRANSFER GEREK

5- BU kadar transfer yapıp sezona Zanka ve Frey gibi yeterlilikleri tartışılan 2 oyuncuyla başlamak şaşırtıcı. F.Bahçe, Sosa’nın saha içi liderliğinde iyi bir santrforun kadroya dahil edilmesiyle güçlenecektir. Ancak savunmaya liderlik yapacak bir stoper transferi şart

ALANYA’YI ÇOK BEĞENDiM

6- ALANYA’yı özellikle de yeni transfer Davidson’u çok beğendim. Kesinlikle ilk 5’i zorlayacaklarını düşünüyorum. Antalyaspor da Nuri ve Podolski’nin katılımıyla çok can yakacak bir kadro. Denizli, Gençlerbirliği ve Ankaragücü hazır görünmediler.