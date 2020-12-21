Son Dakika Haberi | Fenerbahçe için lig şampiyonluğunun değeri paha biçilemez

Olası bir başarısızlıkta en az 30 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi geliri rakiplere kaptırılır ve takımın değeri düşer.

Fenerbahçe, 6 yıldır hasret olduğu lig şampiyonluğuna bu sezon da ulaşamadığı taktirde maddi ve manevi büyük kayıplar yaşayacak...

DEVLER LiGi GELiRi UÇAR

Türkiye’den katılan her takıma en az 30 milyon Euro (280 milyon TL) kazandıran UEFA Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalacak.

PRESTiJ VE SPONSORLAR

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek, kulüplere paranın yanı sıra ciddi bir prestij kazandırıyor. Kaliteli futbolcular bir vitrin olarak gördükleri Devler Ligi takımlarına transfer olmayı tercih ediyor. Aynı şekilde futbola sponsorluk yapmak isteyen firmaların önceliği de Şampiyonlar Ligi ekipleri.

TAKIMIN DEĞERi DÜŞER

Gökhan, Cisse, Sosa (35), Dirar (34), Gustavo (33), Perotti, Caner (32), Valencia, Harun (31), Filip Novak, Serdar (30) gibi yaşlı ama yüksek ücret alan futbolcuların değeri düşecek, taliplileri kalmayacak.

TÜM BRANŞLAR ETKiLENiR

Kulübün lokomotif branşı futboldan kaynaklanan gelirlerin azalması, basketbol, voleybol gibi diğer branşlara da olumsuz yansıyacak.

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