Son Dakika Haberi... Fenerbahçe için flaş Fabricio Bustos açıklaması!

Transferin son günlerdeki hareketli takımı Fenerbahçe'de çalışmalar son hızıyla sürüyor.

Sağ bek bölgesi için sarı-lacivertlilerin gündeminde yer aldığı belirtilen Fabricio Bustos için önemli bir açıklama yapıldı.

Independiente Teknik Direktörü Julio Falcioni, "Bustos ile konuştum, bana bir teklif olmadığını söyledi. Anladığım kadarıyla böyle bir ayrılık olmayacak" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Independiente'ye 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edilmişti.

Bustos, bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.