Son Dakika Haberi | Fenerbahçe, Galatasaray'la arasındaki farkı açıyor
Süper Lig'in 7. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe'nin iddaa şampiyonluk oranı 1.80 olarak belirlenirken, Galatasaray'ın oranı 3.75 olarak güncellendi.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk 7 haftası tamamlandı ve iddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi.
Antalyaspor deplasmanda 2-1 yenen ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, iyice favori duruma gelirken, oranı 1.80 olarak belirlendi.
Favori Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın oranı 3.75, Beşiktaş'ın oranı 6.50 olarak belirlendi. Başakşehir'in oranı değişmezken, Trabzonspor'un 15 olan oranı 30'a yükseldi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe | 1,80
Galatasaray | 3,75
Beşiktaş | 6,50
Başakşehir | 9,00
Alanyaspor | 12,00
Trabzonspor | 30,00
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