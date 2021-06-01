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GeriFutbol Son Dakika Haberi: Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için girişimlere başladı
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Futbol
Haber Giriş: 01.06.2021 - 19:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için girişimlere başladı

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Son Dakika Haberi: Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için girişimlere başladı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Bu sezon da istediği şampiyonluğa erişemeyen sarı lacivertliler, yeni sezon için tüm transferleri kampa yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı Galatasaray'la da anılan Hollandalı sol bekle ilgilendiği iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki sol bek Patrick van Aanholt’u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Galatasaraydan Patrick van Aanholta 3 yıllık teklif
Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık teklif

Premier Lig ekibi Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren ve mukavele yenilemeyen Patrick van Aanholt’un ismi Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor.

Kariyerinde birçok Premier Lig takımında forma giyen Patrick van Aanholt; Chelsea, Leicester City, Newcastle gibi büyük kulüplerde top koşturdu.

Patrick van Aanholt, 12 kez de Hollanda Milli Takım formasını giydi.

Galatasaraydan Patrick van Aanholta 3 yıllık sözleşme teklifi
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Patrick van Aanholt kimdir, hangi takımda oynuyor
Patrick van Aanholt kimdir, hangi takımda oynuyor?

Son Dakika Haberi: Fenerbahçe, Galatasarayın transfer listesinde yer alan Patrick van Aanholt için girişimlere başladı

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