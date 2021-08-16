Son Dakika Haberi: Fenerbahçe forvetsiz oynadı! Bileti kesilmişti, affedilir mi?
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın ardından Serdar Dursun'un da sakatlanması hücum hattında işleri değiştirdi. Adana Demirspor maçının son 20 dakikasında forvetsiz oynayan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın formsuz görüntüsü Sinan Gümüş'ün geleceğini yeniden gündeme taşıdı.
Spor Arena Detay - Süper Lig'de 2021-22 sezonun açılış haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek perdeyi galibiyetle açan Fenerbahçe'de yaşanan talihsiz sakatlıklar teknik direktör Vitor Pereira'nın kadro tercihlerinin yeniden şekillenmesine sebep olabilir.
Adana'da yüksek tempoda oynanan karşılaşmaya yedek başlayan yeni transfer Serdar Dursun, ilk yarıda beklentilerin altında kalan Mbwana Samatta'nın yerine ikinci yarının başında oyuna dahil oldu ancak müsabakayı tamamlayamadı.
Karşılaşmanın 70. dakikasında sakatlanarak kulübeye değişiklik işareti yapan Serdar Dursun, yerini Nazım Sangare'ye bırakırken sarı lacivertliler kalan bölümü forvetsiz oynamak zorunda kaldı.
Fenerbahçe'de bir diğer forvet oyuncusu Enner Valencia, hafta içi yaşadığı sakatlık nedeniyle Adana'ya götürülmemişti.
SİNAN GÜMÜŞ KADROYA DÖNER Mİ?
Fenerbahçe'de Mbawana Samatta'nın formsuzluğu ve Serdar Dursun ile Enner Valencia'nın sakatlığının ardından gözler kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e çevrildi. Sarı lacivertli taraftarlar, özellikle sosyal medyada yeni forvet transferi yapılana dek Sinan Gümüş'e yeniden şans verilmesi gerektiği görüşünde.