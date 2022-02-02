Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Efecan Karaca transferini bitiriyor! Galatasaray maçından 4 gün önce...

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Fenerbahçe'nin, Alanyaspor 'un kanat oyuncusu Efecan Karacan'ın transferini bitiriyor.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, hem Alanyaspor cephesiyle, hem de Efecan Karaca ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli futbolcu, kendisini 2.5 yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imzasını atacak. Anlaşmanın kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un en istikrarlı oyuncularından birini kadrosuna katarken Akdeniz ekibinin, 4 gün sonra Galatasaray ile karşılaşacak olması da dikkat çekti.

Galatasaray altyapısından yetişen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 3 gol attı ve 11 asist yaptı.