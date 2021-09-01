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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı!
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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı!

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu.

Transferin bitmesine az bir süre kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe; geçen sezonu sakat geçiren Diego Perotti'yi de takımdan gönderdi.

Sarı-lacivertli kulüp, Diego Perotti ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

4 MAÇA ÇIKTI

33 yaşındaki Perotti'nin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Fenerbahçe formasıyla yalnızca 4 maça çıkabilen Perotti, 3 gol kaydetti.

'YAKINDA ANLAYTACAĞIM'

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arjantinli futbolcu, "Şimdi her şey hakkında doğruyu söylemekte özgürüm. Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullandı.

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