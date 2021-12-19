Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gerginlik! Serdar Aziz ve Batshuayi kafa kafaya geldi

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Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 17. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım oyuncular arasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Mücadelenin 74. dakikasında Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruş sonrasında Oğuzhan Özyakup ile Berke Özer atışırken, saha içerisi kısa süreliğine karıştı.

3 DAKİKA SONRA KAFA KAFAYA GELDİLER

Maçın 78. dakikasında ise Serdar Aziz ile Michy Batshuayi arasında yine gerginlik yaşandı.

Serdar Aziz'in topu taca sert bir şekilde atarken topun Batshuayi'ye gelmesi ortamı gerdi.

İki oyuncu kafa kafaya gelirken araya takım arkadaşları girdi ve tartışma büyümeden sona erdi.

Hakem Fırat Aydınus, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.