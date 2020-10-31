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Basketbol
Haber Giriş: 31.10.2020 - 22:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe Beko'da Kenan Sipahi'nin acı günü

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe Beko'da Kenan Sipahi'nin acı günü
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Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Kenan Sipahi'nin babası Celal Sipahi hayatını kaybetti.

Kulüpten yayımlanan taziye mesajında "Oyuncumuz Kenan Sipahi’nin babası Celal Sipahi’nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acı haberi Tofaş karşılaşmasının sonunda alan oyuncumuz Kenan Sipahi’ye ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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