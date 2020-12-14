Son dakika haberi | Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely şoku
Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka maçında sakatlanan Jan Vesely ve Lorenzo Brown'ın son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Vesely'nin 7-10 gün arası forma giyemeyeceği duyuruldu.
Fenerbahçe Beko Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Beko takım doktorumuz Ahmet Kulduk, sporcularımız Jan Vesely ve Lorenzo Brown’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Doktorumuzun yaptığı bilgilendirme şu şekilde:
Sporcumuz Jan Vesely, 12 Aralık Cumartesi günü İzmir’de oynadığımız Pınar Karşıyaka maçında, sol baldırında kas sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde MR’ı çekilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Jan Vesely’nin takım idmanlarına dönüş süresinin 7-10 gün olması beklenmektedir.
Sporcumuz Lorenzo Brown ise aynı mücadelenin son çeyreğinde kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Brown’un durumuna, Milano maçı gününde karar verilecektir."
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