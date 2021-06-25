Son Dakika Haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kongrede Aziz Yıldırım için flaş sözler! 'Haddinizi aştınız'

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

İşte Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek olan kongrede tek başına seçime girecek olan Ali Koç'un açıklamaları;

Biz geldiğimiz zaman durumların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz, biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Avrupa'nın analizinde de en riskli kulübün Fenerbahçe çıkması tesadüf değildir. Dün eski yönetim anlatıyor, neredeyse biz borçlu çıkacağız.

HERKESE GÖSTERECEKTİK

Sivas maçında yaşadığımız hayal kırıklığı yaşamasaydık doğru hareketle şampiyon olabildiğimizi herkese gösterecektik. Şampiyonluğun sadece sahada yakalandığı günler göreceğiz. Belirli başlı kulüpler istediği gibi eskisi kadar kuvvetli değildir, talepkar değildir

ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ

Biz önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız, Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız.

AZİZ YILDIRIM'A HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK ETMEDİM

"Ben ve arkadaşlarım sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedim. Hiçbir zaman "eski başkan" demedik, saygıda kusur etmedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana iletişim kurmaya çalıştık, 3 Temmuz ile ilgili istişare etmeye ihtiyaç duyduk.

HEPSİNİ YAYINLADIK

Biz ayrı kulvarda çalıştık, onlar ayrı kulvarda... Ben dünden beri büyük bir ikilem yaşıyorum. Fenerbahçe TV'de konuşmanın hepsini yayınladık. Bu sadece duyduğumuz saygının işareti değil, aynı zamanda kendimize duyduğumuz özgüvenin de işaretidir. Sayın Eyüp Yeşilyurt'la birliktelik mesajı verecektik, yüreği temiz ve benim Fenerbahçe için varolanlar kişiliğine uyan bir taraftar.

ALİ KOÇ NEFRETİYLE...

Esas çekilme sebebi, bu adaylık sürecinde tecrübe ettikleri. Ali Koç nefretiyle bezenmiş insanların, onun üstünden bana ve arkadaşlarıma yaptıkları hamleler.

PARALEL BİR YÖNETİM KURULU VAR

Yıpratalım, yıpratalım, 1 sene sonra zaten olağanüstü kongreye gideriz diye düşünüyorlar. Fenerbahçe'de bir paralel yönetim kurulu var. Bu arkadaşlar biz geldiğimizden beri TFF'ye gidiyorlar, çok sevdikleri TFF başkanıyla görüşüyorlar

NE YAPIYORLAR MERAK EDİYORUM

Acaba Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu hakkında soru soruyorlar mı? Limitler hakkında soru soruyorlar mı? Arka arkaya, sistematik şekilde sahada hakkımız yenilince bunda tepkide bulunuyorlar mı? Yoksa iyi mi yapıyorsunuz diyorlar? Ne yapıyorlar, merak ediyorum.

AZİZ YILDIRIM GÖREMEMİŞ DURUMDA

Ben artık kırgın değilim, kızgınım. Aziz Yıldırım, hala benle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş durumda.

YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR

Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan, ekibim dediği arkadaşları, 3 sene evvel 'Burada farkla kazanacaksınız' diye kandırdılarsa, bence şu anda da kandırıyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Çok isterdim, buraya gelme nezaketini ve cesaretini göstermesini.

FENERBAHÇE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN

Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan, ekibim dediği arkadaşları, 3 sene evvel 'Burada farkla kazanacaksınız' diye kandırdılarsa, bence şu anda da kandırıyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Çok isterdim, buraya gelme nezaketini ve cesaretini göstermesini.

SADECE AZİZ YILDIRIM'SINIZ

Hep saygı gösterdim! Neden bu saygıyı gösterdim? 2015'ten sonra görüş ayrılıklarımız olmasına rağmen... Buraya 20 yıl başkanlık yapan birine saygı duyarım ama benim için artık bu geride kaldık. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız.

ARTIK HADDİNİZİ AŞTINIZ

3 sene evvel, buradaki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçültmek için yaptıklarınız Fenerbahçe'yi küçültüyor. Siz umurumda değilsiniz. Artık haddinizi aştınız. Kendini bilmez açıklamalar, dengesiz, tutarsız, intikam isteği ile bezenmiş tehditkar, çirkin uslüp, kibir, parmak sallamalar...

MESUT İÇİN BİR KURUŞ ÖDEMEDİK

Mesut Özil için bir kuruş ödemedik. Bonservisi yok, geçen seneki maaşını da, Arsenal'da aldığı maaşlarla devam etti. İrfan Can'ı da 11'e almışız. Açıklasın belgeleriyle

MAHKEMEYE VERMEZSENİZ, ADAM DEĞİLSİNİZ

Beni mahkemeye vermezseniz, adam değilsiniz. Biz yüz yüze geleceğiz Sayın Aziz Yıldırım. Siz benle gelmezseniz, ben sizle geleceğim. Kaçmak yok.

AİLEMİN ADINI AĞZINIZA ALMAYIN

Ailemi çok seviyorsunuz, sevindim. Abim Mustafa'yı çok severdiniz. Babam Rahmi Koç'u çok seviyorsunuz. Dün de Vehbi Koç'a değindiniz. Ben hariç hepsini seviyorsunuz. Konuyu Rahmi Koç'tan açmışken, size iki şey söyleyeceğim. Bir lafı vardır, 'Yaydan çıkan ok ve ağızdan çıkan söz bir daha geri gelmez' diye. Siz dün o sözleri ettiniz, bunun da hesabını vereceksiniz. Ailemin adını bir daha ağzınıza almayın, rica ediyorum. Ricayla anlamazsanız size şiddetle tavsiye ediyorum

SÖZ KONUSU PARAYSA...

Bir yöneticinizin şirketinden 8.6 milyon dolar kredi alıp, 100 gün sonra 9.6 milyon dolar neden ödediğinizi anlatacaksınız. Söz konusu paraysa, kimse size laf edemez dediniz. Bu konuyu anlatacaksınız. Konuşacaklarımız var, öyle kolay değil

TARAFTAR HANCIDIR

Beni seyirciyle yollayacaksınız öyle mi? Kulübün sahibi ben değilim ve zaten ben istenmediğimi hissettiğim anda giderim. Ama şunu bilin ki o taraftar, bugün sizi buraya getirmedi, konuştunuz baktınız ve daha sonra da bir otopark mazeretiyle gelmiyoruz dediniz.

CILIZ SESİNİZ KESİLMİŞ OLACAK

Biz iyi bir üç sene geçirmedik Sayın Aziz Yıldırım ama samimiyetimizden kimse şüphe edemez. En kötü günleri gördük, iyi günler yakında. Biz o günleri gördüğümüzde, cılız olan sesiniz hepten kesilmiş olacak.

HİÇBİR BAŞKAN KEYİF ALMAZ

Hiçbir Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe'nin kötülüğünü istemez, onun için dua etmez, olduğu zaman da keyif almaz. Allah bana o günleri göstermesin

BİZ İYİ YOLDAYIZ

Biz iyi yoldayız. Fenerbahçe iyi yolda. Futbolda şampiyon olamadık diye, karamsarlığınızı artırmayın. Bu işi bizden daha iyi biliyorsanız, neden son 6 yılınızda 100 milyon avro transfer zararınız var?

BASKETBOL ÖNERİNİZ...

Basketbol öneriniz... Bu düşünülmüş, kurgulanmış, iyi senaryo kötü senaryo analizleri yapılmış bir fikir mi, yoksa çat kapı aklınıza geldi de söylediniz mi, bilmiyorum. Dinlemek isteriz. 35 milyon bütçemiz var diyorsunuz. Kulüpte olmadan da destek sağlayabilirsiniz.

BENİ MAHKEMEYE VERMEYEN ÖYLE OLSUN

Biz de maçlarda ayağa kalkmayan şöyle böyle olsun diyoruz ya, beni mahkemeye vermezseniz öyle olun... Beni mahkemeye vermeyen öyle olsun"

BERABER TELEVİZYONA ÇIKALIM

Israr ediyorum. Bu teklifimi kabul etmezseniz maça falan da gelmeyin. TV'ye çıkacağız, aklınızdaki bütün iddiaları masaya dökün bakalım, medyada çok sevdikleriniz de var da onları da getirin ama tek bir şartım var; FBTV'de olacak.

TEMMUZ AYINDA BU İŞİ YAPALIM

Bu tartışmalar bitsin ama bitmesi için de kim yalan söylüyor, kim doğruyu söylüyor ortaya çıksın. 3 senedir yalan söylüyorsunuz diyorum, görüyorum ki bu hala değişmemiş durumda. Temmuz ayında bu işi yapalım bitirelim, daha sonra da bu konulara girmeyelim.