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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Afjet Afyonspor maçında istifa sesleri! Bir kez daha protesto...

#Fenerbahçe#Ali Koç#Afyonspor
Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Afjet Afyonspor maçında istifa sesleri Bir kez daha protesto...

Fenerbahçe tribünlerinden bir kez daha 'istifa' sesleri yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afjet Afyonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimini protesto etti. 

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe'de bir maçta daha tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

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'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATLARI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de tribünler, maçın normal süresinin son bölümünde 'Yönetim istifa' tezahüratlarına başladı.

Geçtiğimiz maçlarda da benzer tepkileri gösteren taraftarlar, bu kez karşılaşmanın son dakikalarına kadar takımlarını desteklerken sonrasında protestolara başladı.

Taraftarların bir bölümü Ali Koç'u istifaya çağırırken diğer bölümü ise istifa seslerini ıslıklarla bastırmaya çalıştı.

SON MAÇTA İLK DÜDÜKTEN ÖNCE PROTESTOLAR BAŞLAMIŞTI

Sarı-lacivertlilerin, Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştığı lig maçında ise ilk düdük öncesi protestolar başlarken tribünlerin bir bölümünden "O forma kutsaldır; söyledik size, rezil ettiniz bizi cümle aleme. Formayı çıkarın, çıplak oynayın. Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin!"  tezahüratları yapılmıştı.

YİNE AYNI İSME TEPKİ

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Bir grup taraftar, Yeni Malatyaspor karşısında tepkilere maruz kalan Mert Hakan Yandaş'ı yine protesto etti. Milli oyuncu, topla buluştuğu anlarda zaman zaman ıslıklandı.

4 SEZONDA KUPA KAZANAMADI

Fenerbahçe’de, 3 Haziran 2018’de başkanlığa seçilen ve sarı lacivertlilerin başında 4. sezonunu yaşayan Ali Koç, istediği başarıları elde edemedi.

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu'yu takımın başına getiren Ali Koç, 4 sezonda toplamda 7 hocayla çalıştı.

KADIKÖY'DEKİ DERBİ SERİLERİ SON BULDU

Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri Başkan Ali Koç’un döneminde son buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019- 2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenildi ve Kadıköy'de rakibine karşı 20 yıl sonra kaybetti.

Süper Lig'in 2020-21 sezonunun 10. haftasında Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-3 mağlup olan sarı lacivertliler, 15 sene sonra ezeli rakibine evinde yenildi.

Fenerbahçe, 2019-20 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a 3-1 yenilerek sahasında 23 yıl sonra mağlup oldu.

61 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

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Sarı lacivertliler, Ali Koç döneminde toplamda 61 futbolcu transfer ederken istenilen başarı bir türlü gelmedi.

Fenerbahçe, 2018- 2019 sezonunda 16 futbolcu, 2019-2020 sezonunda 14 futbolcu, geride kalan sezonda 22 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, bu sezon ise 9 futbolcu transferi yaptı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Afyonspor

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