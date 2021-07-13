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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe açıkladı! Ali Koç ve Volkan Demirel basın toplantısı düzenleyecek
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2021 - 18:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe açıkladı! Ali Koç ve Volkan Demirel basın toplantısı düzenleyecek

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe açıkladı! Ali Koç ve Volkan Demirel basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe, başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in yarın 11:15'te birlikte basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, Çarşamba günü saat 11.15'te Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Bilgilendirme | Başkanımız Ali Y. Koç ve Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel, yarın (Çarşamba) saat 11.15’te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir. Basın mensuplarının bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü

Detaylar birazdan...

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