Son Dakika Haberi... Fenerbahçe açıkladı! Ali Koç ve Volkan Demirel basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe, başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in yarın 11:15'te birlikte basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, Çarşamba günü saat 11.15'te Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Bilgilendirme | Başkanımız Ali Y. Koç ve Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel, yarın (Çarşamba) saat 11.15’te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir. Basın mensuplarının bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü
Detaylar birazdan...