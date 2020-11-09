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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı
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Haber Giriş: 09.11.2020 - 00:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı

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Son Dakika Haberi | Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı
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Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı.

Brezilya Serie A'da Palmeiras'ın Vasco da Gama'yı mağlup ettiği maçta Felipe Melo, korkunç bir sakatlık yaşadı. 

Bir dönem sarı kırmızı formayı da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, rakip oyuncuyla giriştiği top kapma mücadelesinde ayak bileğini kırdı.

Bacağı rakip oyuncunun vücudunun altında kalan Melo, acılar içinde yerde kalırken, sahayı sağlık görevlilerinin yardımıyla terk edebildi.

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