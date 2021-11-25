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Son Dakika Haberi... Felipe Melo'dan sürpriz transfer hazırlığı! Yeni takımı...

#Galatasaray#Melo#Palmeiras
Son Dakika Haberi... Felipe Melodan sürpriz transfer hazırlığı Yeni takımı...

Galatasaray ile de ismi anılan Palmeiras'ın orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun Internacional ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı iddia edilen Felipe Melo konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilyalı orta saha oyuncusu, Internacional'in 2 yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.

Haberde; Felipe Melo'ya Brezilya'dan başka kulüplerin de ilgisinin olduğu belirtildi.

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Sao Paulo, Fluminense ve Flamengo'nun 38 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istediğini kaydedildi.

Türkiye'de uzun süre oynayan Felipe Melo, Galatasaray kariyerine 8 kupa sığdırdı. Brezilyalı futbolcu sarı-kırmızılı formayla; 3'er kez Süper Lig ve TFF Süper Kupa ile birlikte 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı

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#Galatasaray#Melo#Palmeiras

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