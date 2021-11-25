Son Dakika Haberi... Felipe Melo'dan sürpriz transfer hazırlığı! Yeni takımı...

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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı iddia edilen Felipe Melo konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilyalı orta saha oyuncusu, Internacional'in 2 yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.

Haberde; Felipe Melo'ya Brezilya'dan başka kulüplerin de ilgisinin olduğu belirtildi.

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Sao Paulo, Fluminense ve Flamengo'nun 38 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istediğini kaydedildi.

Türkiye'de uzun süre oynayan Felipe Melo, Galatasaray kariyerine 8 kupa sığdırdı. Brezilyalı futbolcu sarı-kırmızılı formayla; 3'er kez Süper Lig ve TFF Süper Kupa ile birlikte 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı