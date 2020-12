Son Dakika Haberi | Fatih Terim'den transfer sinyali! "Ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz"

Bir jenerasyon ortaya çıkarmak istediklerini belirten Terim, "Son 3 maçta hakikaten ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. Keşkelerimiz var muhakkak. İyilerimiz var. Sonuçta oyuncularım kutlanacak iş yaptı. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bütün rakamlarda önde olduğumuz görünüyor 3 maçta. Bu da beni sevindiriyor. 1000. gol Diagne'ye, bir golcüye nasip oldu. Hayırlı olsun. Büyük ve önemli bir rakam. Galatasaray'a ve bana hayırlı olsun. Gurur verici bir şey. Bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kerem de bunların içinde en genci ve geliş yeri kategori olarak diğerleri gibi değil ama çok yetenekli bir çocuk. Gol atmasına çok sevindim. Tebrik etmek istedim. Ofsayt olmasın diye dua ettim. Oğulcan, Ali Yavuz, Taylan, Kerem... Allah izin verirse daha da genç oyuncularımız çıkacaktır. Bugün Jesse de pozisyona girdi, o da girmeye devam edecektir." dedi.

Terim'in basın toplantısı

Terim, Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine vefat eden eski milli futbolcu Raşit Karasu için taziye dilekleriyle sözüne başlayan Terim, "Beraber oynadığım iyi futbolculardan biri olan Raşit Karasu'yu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Adana Demirspor'da ve milli takımlarda birlikte oynamıştık. Çok önemli ve büyük bir oyuncuydu, çok da güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Terim, ocak ayının kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birkaç maç sonra transfer başlayacak. Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanırız. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var. Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Ancak bazı değişiklikler yapabiliriz. Oraya da (santrfor) oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var. Kiralığa sıcak bakmıyorum. Belki 1,5 senelik kiralık bazı oyuncular için olabilir. Gidenler ve gelenlerle ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz. Eğer alırsak oyunun başka yönünü, başka şekilde oynayabilecek futbolcular olacaktır. Satmaya göre almayı da ayarlayabiliriz. Arkadaşlarımın çalışmaları ve hazırlıkları var. İnşallah Galatasaray'a yakışan, istediği gibi, çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu bir şekilde en iyi oyuncuları alırız."



"Daha çok çalışacağız, daha hazır olmaya bakacağız"



Fatih Terim, 12. haftayı maç yapmadan geçirmelerinin dezavantaj olmadığını aktararak, "Devam etmek isterdik ama herkes 'bay'ı geçecek. Biz de 9-10 kişilik sakatlık ve milli takım dönüşü koronavirüs gadrine uğrayan bir takım olarak yaralarımızı saracağız. Daha çok çalışacağız, daha hazır olmaya bakacağız. 'İyi gidiyorduk ama ara vermeseydik' diyecek halimiz yok. Daha iyi olmalıyız, hazırlanmalıyız. Hem sakatlık hem de hastalıktan inşallah bir an önce kurtuluruz." şeklinde görüş belirtti.

Müsabakaya akredite olan basın mensuplarının sorusu üzerine bay geçme durumunu yeniden yorumlayan Terim, "Oynasak iyi olurdu ama 'Boş geçtiğimiz için Karagümrük maçında şöyle-böyle oldu' diyecek halimiz yok. Kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Biz bunları çok gördük. Çok uzun galibiyetler, neredeyse mağlubiyetleri unuttuğumuz yıllar çok oldu. Alışkınız. Bir gecede play-off geldi, iki kupa almamız gerekirken bir tane aldık. Birden bire 9 puandan 4,5'a indik, sonra 4'e düştük. Biz bunların hepsini oynadık. Nerede olursa olsun, her halükarda oynamalıyız. Kaybedebiliriz ama oynamalıyız." değerlendirmesini yaptı.



"Zaman Diagne'nin lehine işliyor"



Son 3 lig maçında 5 gol atan Mbaye Diagne'nin performansını değerlendiren Terim, şöyle devam etti:

"Diagne, önemli bir golcü. Şampiyon olduğumuzda da bize golleriyle katkıda bulunmuştu. Burada kötü bir maçından sonra size, 'Biraz zaman vermek lazım' demiştim. Geçen sezon kiralık sürecinde 10-11 aya yaklaşan futboldan uzaklaşma yaşadı. Futbol oynamadı. 10-11 ay futboldan uzak kalan her oyuncunun sahaya ideal şekilde dönmesi uzun sürer. Zaman Diagne'nin lehine işliyor. Daha çok mücadele edecek, güçlenecek. Yine goller atacağına inanıyorum."

Galatasaray Teknik Direktörlüğü kariyerinde takımlarının bin golü geçtiğinin hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, "Ben zaten emeğimi vermişim, bu gollerde takımımın başında olmuşum, didinmişim, uğraşmışım ve Allah'a şükür bin gol olmuş. Bunun takdiri başkalarına ait. Benim bu konuda herhangi bir şey söylemem gerekmiyor. Bu da Diagne'ye nasip oldu. Kendisi benimle çok kısa birlikte olmasına rağmen benim dönemimde en fazla gol atan üçüncü yabancı oyuncu oldu. Hagi, Feghouli ve Diagne sıralaması var. İnşallah gol ve goller atar. Onun için alındı. Görevi gol atmak. Bugün attığından fazla kaçırdı. Diagne'nin goller atacağına inanıyorum. Isındıkça, arkadaşlarıyla birbirini tanıdıkça daha da atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Oyuncu iyiyse nüfus kağıdına bakmamıza gerek yok"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabakada toplamda 9 Türk oyuncuya şans vermesiyle ilgili gelen soru üzerine şöyle konuştu:

"Yabancı kuralı ile ilgili çok merak ettiğim şeyler var. Bir kişi çıkıp da yabancı kuralının neden uygulanmaması veya değiştirilmesi gerektiğini izah etse de biz de anlayabilsek. Yabancıyı çok oynattığımızda söylerlerde Türk'ü oynattığımızda söylemezler. Oyuncunun Türk'ü yabancısı yok. O gün aldığımız karar sonrasında bugün Avrupa'nın her ülkesinde aslan gibi oynayan Türk oyuncularımız var. Hiç bu kadar olmadı. Kuralın neticesidir. Övündüğümüz çocuklarımız Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Hollanda'da ve her tarafta oynuyor. Bir tanesi çıkıp bize izah etsin ki biz de nedir, ne değildir diye anlayalım. Kuralda yabancı serbest, 14 Türk mecburi. Oyuncu iyiyse nüfus kağıdına bakmamıza gerek yok. Nüfus kağıdına bakarsak o ırkçılığa girer. Ben futbolcu olarak bakıyorum. Benim için tabii ki önemlidir. Genç oyunculara hep şans verdim ve vermeye devam edeceğim. Bugünkü dünyada ve modern futbolda çok kısır çekişmeler. Ben olayın insani ve yetenek tarafına bakıyorum."

Maçlara 11 yabancı futbolcuyla çıktıkları zamanların olduğunu hatırlatan Terim, "Ne o zaman yerilmemiz doğruydu. Ne de şimdi bir iltifat bekliyorum. Dünyada ve Avrupa'da bir yere gelmek isteyen ülkemizin artık bunları aşması lazım." ifadelerini kullandı.



"Takımın dinamizmi biraz arttı"



Savunmada iyi performans sergiledikleri şeklindeki bir yorum üzerine Galatasaray Teknik Direktörü, "Oluşturduğumuz fark, bireyselden ziyade takım savunmasını daha iyi yapıyor olmamız." dedi.

Terim, birlikte çalışmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Beraber çalıştıkça tüm hatların bizi daha iyi anlaması, oyun anlayışımızın daha oturması çok önemli. Galatasaray olarak muhakkak ki hücumu seven, atağa daha çok çıkan bir takımız ama oyunun iki yönünü de iyi oynamamız gerek. Son dakikalarda birçok puan ve tur kaybettik. Gol yememek önemli ama yesek de fazlasını attığımız zaman herhangi bir sorun yok. Yemediğimiz zaman bizim de hoşumuza gidiyor. Tek ve dev bir blok halinde oynamamız bizim için çok önemli. Oyunun her tarafında birbirimize yakın olmamız çok önemli. Takımın dinamizmi biraz arttı. Bugün 11 ve 12 kilometrenin üzerine çıkanlar var. Bunlar da defansa yardımda çok önemli unsurlardır. Bu da sevindirici."



"Rekabetin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum"



Sakatlık ve koronavirüs nedeniyle birçok futbolcusundan yararlanamadığını hatırlatan Terim, "Eksiklerimizi hissettirmemek için çok önemli. Yarın diğer arkadaşlar da geldiğinde çok önemli bir rekabet olacak. O rekabetin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu da beni sevindiriyor. Ocak ayında kupayla birlikte 8 maç yapacağız. Herkese ihtiyacımız var. Oynatabilme imkanına sahip olduğum sayı ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü 10 eksikle neler yapabileceğimizi gösterdiğimize göre onlar da katıldığında çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Formanın rekabet sonucu alınan bir takımda sahanın içinde oynayanların performanslarının daha iyi olması lazım. Bu da bize avantaj olarak dönecektir." diye konuştu.

Sakatlıkları geçecek ve koronavirüs karantinası sona erecek futbolcuların dönmesiyle nasıl bir takım kuracağının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Tüm takım oyuncularının hazır olduğu dönemde seçim tarzınız, tercihleriniz çok önemlidir. Burada oynayanın, oynamayanın, kulübede veya dışarıda takımın bir elemanı gibi hareket etmesi çok önemli. Bizde bu hava var. Bundan başkasına müsaade etmeyiz. 10 gün sonra Türkiye Kupası maçımız var. Orada da bazı oyuncuları görmek istiyorum. Babel, çok kilo vermiş. Beli rahatsızdı. Bazı oyunculardan ne geleceğini bilmiyoruz ama gönül isterdi ki herkes sağlam olsun, benim problemim olsun." ifadelerini kullandı.

Terim, sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun dönüş tarihini net bir şekilde söyleyemeyeceğini belirterek, "Falcao'nun dönüş tarihini net bir şekilde söyleyemiyorum. Umarım bir an önce döner. İyi Falcao'ya her zaman ihtiyacımız olur. 'Şu gün döner.' diyemiyorum. 'İnşallah döner' diye ancak temennide bulunabiliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.