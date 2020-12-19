Son Dakika Haberi | Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu’na: "Bekçi bile olamazsın"

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim “Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu” sözleri nedeniyle oyundan ihraç edilmesine karşın “Eyyamcı. Ahlaksız. Terbiyesiz. Sen futbolu bilmiyorsun. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye” sözleriyle karşılaşmanın hakemine tepkisine devam etti.

G.Saray Teknik Fatih Terim, Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. 69’da Oğulcan’ın yerde kaldığı pozisyonda Öğretmenoğlu devam kararı verirken karara itiraz eden Arda sarı kart ile cezalandırıldı. Sonrasında tansiyon yükseldi. Fatih Terim, itirazda bulunduğu maçın hakemine ve “Sen nasıl hakemsin ulan” diye bağırdı. Terim daha sonra “. Eyyamcı. Ahlaksız. Terbiyesiz. Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın. Şimdi git üstlerine söyle ‘Fatih Terim’i attım’ diye” sözleriyle tepkisine devam etti.

‘Hocam yeter artık 2 oldu’

İşte dakika dakika Terim’in isyan ettiği anlar....

28. dakikada Fatih Terim’inmaçın 4. hakemi vardı. Deneyemli teknik adam, Karagümrük’ün atağının ofsayt olduğunu belirtip “Hocam yeter artık 2 oldu ama bu. Ofsaytı kaldırmıyorsun” diyerek tepki gösterdi

44. dakikada, Emre Akbaba’nın sakatlık yaşadığı pozisyonda sarı kırmızılı teknik heyet önce telefondan pozisyonu izledi ve penaltı itirazında bulundu.

Fatih Terim daha sonra öfkeyle saha kenarına gelerek “Yeter artık Mustafa Öğretmenoğlu” diye bağırdı.

‘Sarı kart yok mu? Yeter!’

57. dakikada Fatih Terim, hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na saha kenarına gelerek itiraz etti. Terim, Linnes’e yapılan faulde kart itirazında bulunarak “Mustafa Öğretmenoğlu orada sarı kart yok mu? Yeter, yeter” diyerek bağırdı.

58. dakika hakem Mustafa Öğretmenoğlu, kenarda itirazlarda bulunan Fatih Terim’i uyardı.

70. dakika Oğulcan Çağlayan’a yapılan müdahale sonrası hakem oyunu devam ettirdi. Bu kararının ardından itiraz eden Arda sarı kart görürken Fatih Terim, Öğretmenoğlu’na sarf ettiği sert sözler sonrasında kırmızı kartla tribüne çıktı.

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