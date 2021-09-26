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Son Dakika Haberi... Fatih Terim'den maç sonu VAR tepkisi ve Muslera vurgusu!

#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Fatih Terimden maç sonu VAR tepkisi ve Muslera vurgusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık, bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. O pozisyon iyi ki gol oldu, yoksa Muslera kırmızı kart görebilirdi.

ÖN PLANA ÇIKMADI

O kadar gereksiz veya rakibin aklında olmayan goller yedik ki iyi oynadığımız maçları anlatamadık. Skor, herkes için önde geldiğinden oyun çok ön plana çıkmadı

BU, VAR'I YOK ETMEK

Sezon başından beri bir şey demiyorum, yine demeyeceğim. Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek. Hiç VAR hakemi koymayalım. İzledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor.

İŞTE GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ TARAFTARIMIZ

İşte benim Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftarımız bu. En sıkıntılı dönemde takımı yukarı çektiler, onlarla beraber oynadılar. Ben, bu Galatasaray'ı anlatmaya çalışıyorum.

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BANA 8 MAÇ CEZA VERDİRMEYİ BİLİYOR!

Mustafa Öğretmenoğlu, bana 6 maç, 8 maç ceza verdirmeyi biliyor! Alpaslan Öztürk'ün pozisyonuna ne diyecekler? Ben mi yanlış gördüm? VAR hakemleri, faal hakemlerden olmamalı, bunu yine söylüyorum. Orta hakem görmedi, VAR nerede?

FUTBOLDA VEFA YOK

Üzülüyorum. Niye üzülüyorum... Futbolda vefa yok. Dün de yok. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum.

ÇOK ÜZÜLDÜM, ÇOK KIRILDIM

Çok üzüldüm, çok kırıldım... Belki ben alışkın değilim, ondan da olabilir. Ben Galatasaray'a geldiğimden beri, zamanı çok, son zamanlardaki gidişat bana başka şeyleri düşündürüyor. Kendimle ilgili de Galatasaray'la ilgili de başka şeylerle ilgili de.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig