MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi... Fatih Terim'den hazırlık maçında hakemlere tepki! "Şu maçı bile..."
GeriFutbol Son dakika haberi... Fatih Terim'den hazırlık maçında hakemlere tepki! "Şu maçı bile..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.07.2021 - 19:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Fatih Terim'den hazırlık maçında hakemlere tepki! "Şu maçı bile..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Fatih Terim'den hazırlık maçında hakemlere tepki! "Şu maçı bile..."

Son dakika haberi... Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin hakemi Burak Taşkınsoy'a tepki gösterdi. Terim, Taşkınsoy'un verdiği kararları eleştirirken "Şu maçı bile yönetemiyorsunuz" ifadesini kullandı.

Spor Arena - Adem KABAYEL Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçını yöneten hakemlere tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı takımın 1-0 yenik duruma düştüğü golün ardından maçın hakemi Burak Taşkınsoy'a isyan eden Terim, verilen kararları eleştirdi.

Fatih Terim, “Şu maçı bile yönetemiyorsunuz. Stressiz bir maç. Bu karşılaşmayı yönetemezseniz hangi maçı yöneteceksiniz!” diye bağırdı.

PSV MAÇINI DA İZLEDİ

Öte yandan Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesi esnasında PSV'nin maçını da takip etti.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibiyle karşılaşacak sarı kırmızılı takımın teknik direktörü, bir yandan da PSV'nin hazırlık maçını diz üstü bilgisayar aracılığıyla izledi.

Son dakika haberi... Fatih Terimden hazırlık maçında hakemlere tepki Şu maçı bile...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi