Son dakika haberi... Fatih Terim'den hazırlık maçında hakemlere tepki! "Şu maçı bile..."
Son dakika haberi... Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin hakemi Burak Taşkınsoy'a tepki gösterdi. Terim, Taşkınsoy'un verdiği kararları eleştirirken "Şu maçı bile yönetemiyorsunuz" ifadesini kullandı.
Spor Arena - Adem KABAYEL Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçını yöneten hakemlere tepki gösterdi.
Sarı kırmızılı takımın 1-0 yenik duruma düştüğü golün ardından maçın hakemi Burak Taşkınsoy'a isyan eden Terim, verilen kararları eleştirdi.
Fatih Terim, “Şu maçı bile yönetemiyorsunuz. Stressiz bir maç. Bu karşılaşmayı yönetemezseniz hangi maçı yöneteceksiniz!” diye bağırdı.
PSV MAÇINI DA İZLEDİ
Öte yandan Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesi esnasında PSV'nin maçını da takip etti.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibiyle karşılaşacak sarı kırmızılı takımın teknik direktörü, bir yandan da PSV'nin hazırlık maçını diz üstü bilgisayar aracılığıyla izledi.