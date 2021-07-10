Son dakika haberi... Fatih Terim'den hazırlık maçında hakemlere tepki! "Şu maçı bile..."

Spor Arena - Adem KABAYEL Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçını yöneten hakemlere tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı takımın 1-0 yenik duruma düştüğü golün ardından maçın hakemi Burak Taşkınsoy'a isyan eden Terim, verilen kararları eleştirdi.

Fatih Terim, “Şu maçı bile yönetemiyorsunuz. Stressiz bir maç. Bu karşılaşmayı yönetemezseniz hangi maçı yöneteceksiniz!” diye bağırdı.

PSV MAÇINI DA İZLEDİ

Öte yandan Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesi esnasında PSV'nin maçını da takip etti.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibiyle karşılaşacak sarı kırmızılı takımın teknik direktörü, bir yandan da PSV'nin hazırlık maçını diz üstü bilgisayar aracılığıyla izledi.