MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fatih Terim: "Herkes farklı sonuç bekliyor"
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fatih Terim: "Herkes farklı sonuç bekliyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.12.2020 - 23:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fatih Terim: "Herkes farklı sonuç bekliyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.

Taraftarın farklı bir sonuç beklediğini belirten Terim, "Kimi koronadan 15-20 gündür pek antrenman yapamıyor, kimi sakatlıktan ancak döndü ve uzun zamandır oynamıyor. İstekten, coşkudan memnunum ama herkes de farklı sonuç bekliyor. Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir. Belki taraftarımız burada değil ama hepsi bizim kalbimizde. Kalplerinin bizle attığını biliyoruz. İstedikleri, gurur duydukları Galatasaray'ı da yavaş yavaş getiriyoruz inşallah." dedi.

Son Dakika Haberi | Fatih Terim: Herkes farklı sonuç bekliyor

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle