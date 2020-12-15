Son Dakika Haberi | Fatih Terim: "Herkes farklı sonuç bekliyor"

Taraftarın farklı bir sonuç beklediğini belirten Terim, "Kimi koronadan 15-20 gündür pek antrenman yapamıyor, kimi sakatlıktan ancak döndü ve uzun zamandır oynamıyor. İstekten, coşkudan memnunum ama herkes de farklı sonuç bekliyor. Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir. Belki taraftarımız burada değil ama hepsi bizim kalbimizde. Kalplerinin bizle attığını biliyoruz. İstedikleri, gurur duydukları Galatasaray'ı da yavaş yavaş getiriyoruz inşallah." dedi.

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