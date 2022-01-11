Son dakika haberi: Fatih Terim, Burak Elmas'la görüşmesinde bu sözlerle çıkıştı! "Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"

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Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı... Sarı kırmızılı kulüpte 22 Aralık 2017’de başlayan 4. dönemi, dün sona eren Terim’in, başkan Burak Elmas’la yaptığı ‘ayrılık toplantısı’ sadece 15 dakika sürdü. Hürriyet, Nef Stadı’ndaki görüşmede neler konuşulduğuna tüm detaylarıyla ulaştı... Ama önce şunu vurgulayalım; yollar karşılıklı anlaşmayla ayrılmadı, Terim görevden alındı. Şimdi gelelim yaşananlara...

Teknik olarak bir değişiklik yapma kararı aldım

Fatih Terim’in önceki gün Giresun maçı sonrasında ‘samimi olun,’ mesajı göndermesi ve istifa etmeyeceğini yinelemesi yönetimde rahatsızlık yarattı. Pazar gecesi yapılan yönetim kurulu toplantısında yöneticilerin çoğu, “Bu tablodan son derece mutsuz ve umutsuzuz” dedi ve Terim konusundaki kararı başkan Burak Elmas’a bıraktı. Elmas da Terim’i dün sabah Nef Stadı’na toplantıya çağırıp, kararını bildirdi:

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· Hocam, teknik açıdan gidişattan memnun değilim. Teknik olarak bir değişiklik yapma kararı aldım. Çok şaşıran Terim, şöyle karşılık verdi

· Hayırlısı olsun...

Sportif A.Ş’ye başkan ol artık saha kenarında olma

· Burak Elmas, sözlerinin devamında ayrılık kararının nedenlerini anlattı ve Terim’e, 29 Aralık’taki toplantıda yaptığı ‘yönetici ol’ teklifini yineledi. “Hocam, sen Galatasaray’ın sembolüsün” diyen Galatasaray Başkanı, 3 farklı formül sundu:

· Hocam, gel Sportif A.Ş’de başkan yardımcısı ya da yönetim kurulu üyesi ol. Bunları kabul etmiyorsan, sportif direktör ol. Ama saha

dışında ol, saha kenarında olma. Bu gidişat hem kulübe hem sana zarar veriyor. Ben iki tarafı düşündüğüm için böyle bir karar aldım.

Şaşkınlığı iyice artan Terim, teklifi şu sözlerle reddetti:

· Bu işin böyle olacağı 10 gündür belliydi. Bana 10 gündür uyguladığınız mobbingden, yöneticiniz Işıtan Gün’ün yayına çıkıp ‘Antrenör arıyoruz’ demesinden durum anlaşılıyordu.

Nasıl düşünüyorsunuz bunları bir kuruş dahi istemiyorum

· Ayrılık kararını sözlü olarak tebliğ eden Burak Elmas, daha sonra Fatih Terim’in Galatasaray Kulübü ile 2.5 yıl daha sözleşmesi olmasına gönderme yapıp şöyle devam etti:

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· Hocam, 2.5 yıllık mukavelenizde yer alan tazminatı son kuruşuna dek ödeyeceğiz. Aklınız kalmasın.

Fatih Terim, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatıp şöyle çıkıştı:

· Bana 10 gün mobbing uyguladınız, birkaç hata yaptınız, ama şimdi ayıp ediyorsunuz. İş artık ayıp boyutuna geldi. Ben Galatasaray Kulübü’nden tazminat alır mıyım! Nereden, nasıl düşünüyorsunuz bunları? Bir kuruş dahi istemiyorum.

20 kupa kazandığı kulüpten bu şekilde ayrılmaya çok içerlediği Terim bu sözleri söyledikten sonra odayı terk edip stattan ayrıldı.

AYRILIK ATEŞi 29 ARALIK’TA YAKILMIŞTI

· Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinin en çarpıcı sözleri Terim’in söylediği “Bu işin böyle olacağı bana 10 gündür uygulanan mobbingden belliydi” cümlesi oldu. Terim, bu ifadesiyle 29 Aralık’ta Elmas ile yaptıkları toplantıya ve sonrasında yaşananlara gönderme yaptı. Tüm detayları Hürriyet’te yer alan o olayların neler olduğunu kısaca hatırlayalım:

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EKiBiNi DEĞiŞTiR

1- Elmas, Terim’den teknik ekibinde değişiklik yapmasını istedi. Selçuk inan ve Necati Ateş’in artık kulübede yer almaması ve teknik ekibe takviye yapılması talep edildi.

HANEDAR PASiFiZE

2- Terim'in yıllardır beraber çalıştığı, özellikle transferde etkili olan iki profesyonel; Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız pasifize edildi.

TÜM YETKi ELMAS’TA

3- Transferde tüm yetkilerin başkan Burak Elmas’ın kuracağı bir ekibe devredilmesi kararlaştırıldı.

ARA TRANSFER ŞOKU

4- Bir ay önceki Lazio maçı sonrasında ‘takviye’ sözü veren yönetim, daha sonra Terim’e, “Bütçemiz yok. Oyuncu satışı olmadan transfer yapamayız” dedi.

YÖNETiCiLiK TEKLiFi

5- Yine 29 Aralık’taki toplantıda Elmas, Terim’e, “Gel Sportif A.Ş’ye yönetici ol hocam” diyerek, bir anlamda teknik direktörlüğü bırakması yönünde telkinde bulundu.

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IŞITAN GÜN’E GÖREV

6- Elmas, teknik ekibe antrenör transferi için yönetici Işıtan Gün’ü görevlendirdi. Gün de Pep Guardiola’nın eski yardımcısı Domenec Torrent ile görüştü.

ELMAS, PEP’LE GÖRÜŞTÜ

7- Gün’ün, “Anlaştık” demesi üzerine Elmas, Zoom üzerinden Guardiola ile görüşüp, Torrent’le ilgili bilgi aldı. Bu görüşmeler olurken Terim’e bilgi verilmedi.

TERiM’iN 4. DÖNEMiNDE YAPILAN 55 TRANSFERE 73.1 MiLYON EURO

G.Saray, 22 Aralık 2017’de başlayan Fatih Terim’in 4. döneminde 55 futbolcu transfer etti. Bu oyuncuların bonservis ve kira bedelleri için 73.1 milyon Euro ödendi. En yüksek harcama bu sezon gerçekleşti.

FATiH TERiM SONRASI 7 AYRILIK BiRDEN

Galatasaray’da Fatih Terim’in ayrılmasının ardından, yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk inan’ın görevlerine son verildi. Ayrıca, idari direktör Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih ibradı, medya sorumlusu Eray Sözen, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve yardımcısı Ender Uysal’la da yollar ayrıldı.

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