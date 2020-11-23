Son dakika haberi | Fatih Terim: 10 oyuncu değişti, 5 dakika mıdır hakkı!

Yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"Mücadelesi için Kayserispor'u kutluyorum. Hem 11'e 11 hem 11'e 10 olan bölümde. Ancak 1 tane şutları var o da gol oldu. Futbol da böyle bir oyun işte... 25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 11'e 10 daha farklı olması gerekirken maalesef 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle ilk yarıda farklı bir sonuçla garantiye alıp içeriye girmeliydik. Maalesef, yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimseye amorti verilmiyor.



"5 DAKİKA MIDIR HAKKI ALLAH RIZA İÇİN!"

Benim sinirlendiğim tek bir şey var. Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Muhteşem bir yönetim gösteren bir hakem. Genç, oynatıyor, kolay düdük çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır bunun hakkı Allah rızası için. Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek? Bu nedir ya! Biz oynamak istiyoruz! Maçın içerisinde oyununun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra uzatmayı fazla vermenin de anlamı yok. Sarı kart o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var. Anlamadım bu işi.

"KORKU DAĞLARI BEKLER"

Genel maça bir bakın bakalım. Her saniye oyun duruyor. Buna müsaade eden bir Türk hakemliği var. Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Bizim de scoutlar tutuyor. Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var! Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra da 5 dakika veriyorsun. Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler.

"VAR PROTOKOLÜYMÜŞ, BİLMEM NEYMİŞ"

Basın toplantısında da verilen uzatma dakikasında tepki gösteren Fatih Terim, "Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig seyrediyorum. Türkiye'de düşen kalkmıyor. İngiltere'de oyun durmuyor, kimse yatmıyor. Kimse kafasına darbe gelirse belini tutmuyor, kaşını göstermiyor. Golümü, faulümü vermedi demiyorum. Türk futbolu adına soruyorum. Ben oyuncularıma taktik dersinde ne söyledim. Yatan, yalandan bağıran oyuncu istemiyorum. Oynayın. Ben bunu istiyorum. Oyunun fazla sürede oynanmasını sağlayacak olan hakemdir. 3 küsür dakika sadece golden sonra VAR'ın var. 10 oyuncu değişmiş. Bu sadece bugün de değil. Bunun için seminer de yapıldı. Bu kadar basit bir şeyi... Niye? Ben takımımla beraber momentumumu almışım. Momentum gidince maçın sonuna ne eklersen ekle. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Sürekli dile getiriyorum. 85-87'de sarı çıkaranlar var hele. Bütün maç kaleci zaten dakika çalmış. Hakemi 3'tü 4'e çıkardık. 4'tü 6 oldu. 6'ydı 7 oldu. Kaç dakika uzayacağını bilemiyor musunuz ya? Yok VAR protokolüymüş de bilmem neymiş. Doğru dakika ver! Ah diyene 'faul' var!" şeklinde konuştu.

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