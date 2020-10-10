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Haber Giriş: 10.10.2020 - 21:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçında hakeme tepki!

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Son Dakika Haberi | Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçında hakeme tepki!
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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçının hakemi Aytaç Geçgel’e tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan hazırlık maçında İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakanın hakemi Aytaç Geçgel’e tepki gösterdi.

Geçgel’in verdiği bir karar sonrasında saha içine giren Tekke, hakem Aytaç Geçgel’e ‘Canımı sıkma’ diyerek tepkide bulundu. Genç teknik adam daha sonra sakinleşerek saha kenarına geldi.

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