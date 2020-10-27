Son Dakika Haberi | Fatih Mert: "Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz"

TRT Spor'a konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzeri olursa oynama taraftarıyız." diye konuştu.

Başkant ekibinde son olarak koronavirüs testi pozitif çıkanları sayısı 7 olmuştu.

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