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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fatih Mert: "Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz"
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Haber Giriş: 27.10.2020 - 19:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fatih Mert: "Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz"

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Son Dakika Haberi | Fatih Mert: "Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz"
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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Galatasaray maçının ertelenmesi talebinde bulunabileceklerini belirtti.

TRT Spor'a konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzeri olursa oynama taraftarıyız." diye konuştu.

Başkant ekibinde son olarak koronavirüs testi pozitif çıkanları sayısı 7 olmuştu.

Son Dakika Haberi | Fatih Mert: Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz

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