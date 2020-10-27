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Son Dakika Haberi | Fatih Mert: "Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz"
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Galatasaray maçının ertelenmesi talebinde bulunabileceklerini belirtti.
TRT Spor'a konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzeri olursa oynama taraftarıyız." diye konuştu.
Başkant ekibinde son olarak koronavirüs testi pozitif çıkanları sayısı 7 olmuştu.
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