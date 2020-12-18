Son Dakika Haberi | Fatih Karagümrük'te Alassane Ndao'dan galibiyet sözleri!

Her maça iyi hazırlandığını belirten Alassane Ndao, "Takımı tebrik ediyorum. Performansımın iç sahada iyi olması tesadüf sadece. Ben her maça iyi performans göstermek için çıkıyorum. İkinci yarı başlamadan önce hocamız bana savunma arkasına koşmamı söylemişti. Hocamızın dediğini uygulayarak sonuca ulaştık." diye konuştu.