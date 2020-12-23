Son dakika haberi | Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci transferini açıkladı

Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada "Karagümrük’te transferler devam ediyor! İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaya gelen Andrea Bertolacci, doğduğu şehir olan Roma’nın alt yapısında futbola başladı" denildi.

ANDREA BERTOLACCI KİMDİR?

Karagümrük'ün yeni transferi Andrea Bertolacci, 11 Ocak 1991 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Roma altyapısında başlayan Bertolacci, 2010 yılında Roma U19 takımında Lecce'ye kiralanmıştı. 2012'de 1.2 milyon euro bedelle Genoa'ya giden Bertolacci bir sonraki sezon 8.5 milyon euro karşılığında Roma'ya geri döndü.

MILAN ONUN İÇİN 21 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

2015'te Roma'dan Milan'a 21 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki Bertolacci, daha sonra Genoa'ya kiralanmış ve ardından serbest bırakılmıştı. Sampdoria macerasında da başarılı olamayan Bertolacci'nin sözleşmesi elinde bulunuyordu. İtalya'da daha önce Milan forması giyen isimlerden Lucas Biglia ve Fabio Borini'yi transfer eden Fatih Karagümrük, Milan'da oynamış Bertolacci'yi de kadrosuna katarak sayıyı üçe çıkardı.

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