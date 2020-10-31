Son Dakika Haberi | Faroe Adaları bile bizi geçti

1990’lı yıllarda UEFA sıralamasında yükselişe geçen ve 2000’lerin başında 7. sıraya yerleşen Türkiye, son 13 sezondur 10 ile 12. sıralar arasında yer alıyordu. Bu sezon 1,9 puan toplayan Türkiye; Faroe Adaları, Azerbaycan, İsrail ve Arnavutluk’tan bile az puan kazandı.

Transferde bitmeyen hatalar, iş bilmez yöneticiler, koltuk kaygısıyla yetenekli Türk gençlere şans vermeyip 2.-3. sınıf yabancıları oynatan teknik adamlarla dolu Türk futbolu, Avrupa kupalarında 30 yıl geriye gitti. Kulüplerimizin günümüz koşulları ile kıyaslanmayacak kadar düşük bütçelerle mücadele ettiği 1989-90 sezonunda Avrupa kupalarına katılan 3 Türk takımı 0,333 puan toplamıştı. İçinde bulunduğumuz sezona 5 takımla dahil olan ancak elemeler sonucunda 2 ekibi kalan Türkiye, an itibarıyla 1,9 puan toplayabildi.

1989-90’da 3 takımla katılmıştık

1989-90 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yer alan Fenerbahçe, ilk turda Sparta Prag’a (1-3, 1-2), Kupa Galipleri Kupası’nda Beşiktaş, Dortmund’a (0-1, 1-2) her iki maçta yenilerek ilk turda elendi. UEFA Kupası’ndaki Galatasaray ise ilk turda Kızılyıldız ile evinde 1-1 berabere kalırkan, rövanşı 2-0 kaybetti ve Avrupa defterini ilk turda kapattı. Toplam 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan takımlarımız sadece 0,333 puan toplarken, Türkiye UEFA’ya üye 32 ülke arasında 24. sırada yer aldı.

10 maçta 8 mağlubiyet, 2 galibiyet

1990’lı yılların ortalarından itibaren tırmanışa geçen Türkiye, 2000’li yılların başında 7. sıraya yerleşti. Son 13 sezondur 10 ile 12. sırada yer alan Türkiye, bu yıllarda ortalama 6,53 puan topladı. Bu sezona 5 takımla başlayan Türkiye’de 3 ekip elemelerde Avrupa’ya veda etti. Galatasaray 2 galibiyet, 1 yenilgi; Beşiktaş 2 yenilgi; Alanyaspor da 1 yenilgi aldı. Avrupa kupalarına direkt gruplardan katılan Medipol Başakşehir ile Sivasspor ise oynadıkları ikişer maçı da kaybetti. 10 maçta 2 galibiyet, 8 mağlubiyet alarak 1,9 puan toplayan Türkiye son 30 yılın en kötü performansını sergiliyor.

Avrupa’ya 5 değil 4 takım gidecek

Türkiye, bu sezonki performans değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, Güney Kıbrıs Rum

Kesimi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kalırken UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. sırada kendisine yer bulabildi. Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor’un kötü performansları sürmesi halinde 2021-22 sezonunda 16. sıraya düşecek. Bu durumda Avrupa’ya giden takım sayısı 4’e düşecek; şampiyonumuz Devler Ligi’ne ön elemeyle katılabilecek ve diğer 3 ekip ise Konferans Ligi’ne girebilecek.