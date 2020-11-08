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Haber Giriş: 08.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Falcao’suz Galatasaray Sivasspor deplasmanında

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Son Dakika Haberi | Falcao’suz Galatasaray Sivasspor deplasmanında
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Sakat olan Kolombiyalı yıldızın yerine santrforda Babel oynayacak.

Son 2 haftayı kayıpsız geçen sarı kırmızılılarda sakatlığı süren Falcao yok; Marcao ve Saracchi ise oynayabilecek.

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak. 2 maçtır kazanan sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Falcao dışında eksik yok. Sakatlıkları geçen Marcao ve Saracchi bugünkü mücadelede forma giyebilecek. Sivasspor’da ise Appindangoye, Ziya ve Felix sakat.

TERiM’DEN FUTBOLCULARA UYARI

Galatasaray, maç için dün Sivas’a giderken, teknik direktör Fatih Terim yolculuk öncesi futbolcularına yaptığı konuşmada Sivasspor karşılaşmasının önemine ve zorluğuna dikkat çekti. Terim, “Sivas’ı yenebilmemiz için geçen 2 haftada ortaya koyduğumuz futbolun daha iyisini yapmalıyız” ifadesini kullandı.

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