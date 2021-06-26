Son dakika haberi: EURO 2020'den elenen Milli Takım'da Emre Belözoğlu sürprizi! Şenol Güneş görüştü, Fenerbahçe sonrası...

Fenerbahçe'de geçen sezonun son 10 haftasında takımın başında olan ve şampiyonluğu 2 puanla kaybeden Emre Belözoğlu, Ali Koç yönetiminin 'yabancı hoca' kararı sonrası görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Her seferinde 'İyi bir teknik direktör olmak istiyorum' diyen Emre Belözoğlu'nun, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı belirtildi.

EURO 2020 SONRASI TARTIŞMA

Turnuvada grup aşamasında 3 maçta puan alamayan ve -7 averajla sürpriz bir performansa imza atan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ekibi çok tartışılmıştı. Tecrübeli teknik adamın, ekipte değişiklikler ya da takviyeler yapması yönünde yorumlar yapılmıştı.

"ÇEŞME'DE GÖRÜŞTÜLER"

Çıkan haberlere göre Milli Takım EURO 2020'den elendikten sonra Çeşme'de tatil yapan Şenol Güneş'in Emre Belözoğlu ile bir araya geldiği ve 'Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu birlikte yapalım' dediği ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU SICAK BAKIYOR

Emre Belözoğlu'nun Şenol Güneş'in teklifine sıcak baktığı ve gelecek hafta ikilinin bir görüşme daha yapacağı belirtildi.

İTALYA VE MOURINHO HAYALİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Emre Belözoğlu, hedeflerini gibi iyi bir teknik direktör olmak için yurt dışında antrenörlük tecrübesi edinmek istediği gündeme gelmişti. Jose Mourinho'nun ekibinde görev alma ihtimalinin de bulunduğu iddia edilen Belözoğlu'nun, Güneş'in teklifine sıcak baktığı, Serie A hayalini bir süreliğine erteleyebileceği kaydedildi.

TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe ile ismi özdeşleşen Emre Belözoğlu'nun, Süper Lig'de başka bir takım çalıştırmak istemediği biliniyor.

ŞENOL GÜNEŞ: FENERBAHÇE'DE OLMASAYDI BİZİMLE OLACAKTI

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi Nisan ayında yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'dan övgüyle bahsetmiş ve Fenerbahçe'deki görevi olmasa Milli Takım'da görev alabileceğini söylemişti.

Şenol Güneş'in o günkü sözleri şu şekilde:

Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum. Futbol bilgisi çok yüksek, 1 numara olabilecek bir kişi. Fenerbahçe olmasaydı Milli Takım'da bizimle olacaktı. Emre şu kararı verecek; sportif direktörlük mü teknik direktörlük mü? Her ikisini de başarıyla yapabilir ama git gel yapamaz, birine karar vermesi lazım. Antrenörlüğü uzun yıllar başarıyla yapabilir.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli takım bu 10 maçta 18 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe karnesi

Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Denizlispor

Yeni Malatya 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor

Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa

Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor

Fenerbahçe 1-2 Sivasspor

Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

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