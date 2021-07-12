Son dakika haberi... EURO 2020'deki tarihi final sonrası 25 yıllık gerçek ortaya çıktı! 'Penaltıyı kaçırdığın için hapse girdim'

Spor Arena Dış Haber - İtalya'nın penaltılarda İngiltere'yi 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olduğu final sonrası birçok detay ortaya çıkarken, İngiliz basını dikkat çeken bir anektodu sayfalarına taşıdı.

Tarihi finalin penaltılarında İtalya Domenico Berardi, İngiltere ise Harry Kane'in vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve ilk penaltılar sonucu skor 1-1'e geldi. İtalya, Andrea Belotti'nin vuruşunda isabet bulamayıp İngiltere Maguire ile topu ağlara gönderince ev sahibi ekip 2-1 öne geçti.

İtalya Bonucci ile skoru 2-2'ye getirdikten sonra İngiltere adına topun başına Marcus Rashford geçti ve finalin akışı bir anda değişti...

İngiltere'den The Athletic yazarı Daniel Taylor, Rasford'ın penaltıyı kaçırmasıyla birlikte yaşananları ve İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in EURO 96'da başından geçen çok ilginç bir detayı aktardı.

SOUTHGATE İNGİLTERE'Yİ FİNALDEN ETMİŞTİ

EURO 96'da İngiltere ev sahibiydi ve turnuvanın en büyük favorisi olarak gösteriliyordu. Yarı finale kadar yükselen İngilizler, Almanya ile final için kozlarını paylaşmış ve mücadele penaltılara gitmişti. Penaltı atışları sırasında, o dönem milli takımın en önemli isimlerinden olan Gareth Southgate, 6. atışlarda penaltıyı kaçırmış ve İngiltere'yi finalden ve belki de şampiyonluktan etmişti.

"SENİN YÜZÜNDEN HAPSE GİRDİM"

Daniel Taylor, Southgate'in kaçırdığı penaltı sonrası ülkede büyük üzüntünün yaşandığını ve bir kişinin çıkan çatışmalardan sonra hapse girdiğini ifade etti. Hatta mahkumun hapisten Southgate'e mektup yazdığını ve ceza almasının tek sebebinin kaçırdığı penaltı olduğunu belirtti.

Uzatmaların 118. dakikasında Jadon Sancho ve Marcus Rashford'u oyuna alan ve bu tercihleri penaltı atışları nedeniyle yaptığı ortaya çıkan Southgate, iki yıldızın penaltılardan yararlanamaması ve son penaltıda takımın en genç isimlerinden Bukayo Saka'nın topu Donnarumma'ya nişanlaması sonrası Saka'ya sahip çıktı.

SAKA'YA DESTEK: SEVİLMEYE DEVAM EDECEK

19 yaşındaki Saka için "Bukayo yalnız değil" diyerek sözlerine başlayan Southgate, "O süper bir çocuk. Tüm takım içerisinde çok seviliyor ve inanılmaz bir turnuva geçirdi. O mutlak bir yıldız ve yıldız olmaya da devam edecek. Onu desteklemek için yanında olmalıyız ve eminim Saka sevilmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yaptığı değişiklikler sonrası sahada olan isimlerin en iyi isimler olduğunu savunan İngiliz çalıştırıcı, "Ancak yine de bu benim için bir kumardı" şeklinde konuştu.

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