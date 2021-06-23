Son dakika haberi... EURO 2020'deki Slovakya - İspanya maçında inanılmaz hata! Top direkten döndü ama Dubravka...

Slovakya'nın İspanya'yla oynadığı EURO 2020 E Grubu maçının ilk yarısında ilginç bir an yaşandı.

Dakikalar 30'u gösterirken İspanya Sarabia ile rakip kalede tehlike yarattı. Başarılı futbolcunun ceza sahası yayı üzerinden vurduğu şut direkten döndü ve yükseldi. Bu esnada Slovakya kalecisi Dubravka, beklenmeyen bir harekete imza attı.

Başarılı eldiven, havalanan topu dışarı tokatlamak isterken kalecinin içine doğru tokatladı ve top ağlarla buluştu.

İspanya'yı 1-0 öne geçiren golde İspanyollar büyük sevinç yaşanırken, üzüntüsü yüzüne yansıyan Dubravka'yı takım arkadaşları teselli etti.

Dubravka EURO 2020'de Wojciech Szczesny ve Lukas Hradecky'den sonra kendi kalesine gol atan 3. kaleci olurken, aynı maçta hem penaltı kurtarıp hem de kendi kalesine gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

İSPANYA PENALTI KAÇIRMAYA DEVAM EDİYOR

Aynı mücadelede İspanya, Alvaro Morata'nın ayağından penaltı kaçırdı.

Slovak savunmasının Koke'ye yaptığı müdahale için hakem, VAR'ın da uyarısıyla penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Morata'nın şutunu kaleci Dubravka kurtardı.

İspanya Milli Takımı, son maçlardaki penaltı şanssızlığını devam ettirdi. İspanyol oyuncular, son 5 penaltı atışından yararlanamadı.

İspanyollar ayrıca, Avrupa Şampiyonası tarihinde kullandığı 9 penaltının 6'sını gole çevirememiş oldu.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...