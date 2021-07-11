Son dakika haberi... EURO 2020'de şampiyon İtalya! İngiltere'yi Wembley'de yıktılar

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EURO 2020'deki tarihi finalde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

İngiltere'nin tarihi Wembley Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona ererken, penaltılarda 3-2 kazanan İtalya Avrupa şampiyonu oldu.

Maçın 2. dakikasında İngiltere Luke Shaw ile 1-0 öne geçti. İtalya bu gole, 67. dakikada Leonardo Bonucci ile yanıt verdi ve karşılaşma uzadı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibini 3-2 yenen İtalya, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

SHAW REKOR KIRDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

BONUCCI TARİHE GEÇTİ

EURO 2020 finalinde İngiltere karşısında İtalya'ya beraberliği getiren Leonardo Bonucci, iki farklı alanda turnuva tarihine geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında İngiltere ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Bonucci büyük sevinç yaşarken hem turnuva hem de İtalya tarihindeki yerini aldı.

Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olurken, Marco Materazzi'den sonra İtalya Milli Takımı'nın bir finalde gol atan ikinci savunma oyuncusu oldu.

SANCHO, SAKA VE RASHFORD KAÇIRDI

Penaltılarda İngiltere'de Kane, Maguire kaleci Donnarumma'yı mağlup etti, Rashford topu direğe nişanladı, Sancho ve Saka kaleci Donnarumma'yı geçemedi. İtalya'da ise Berardi, Bonucci, Bernardeschi atarken, Jorginho ve Belotti ağları bulamadı.

53 YIL SONRA GELEN ZAFER

Bu sonuçla İtalya, 53 yıl aranın ardından turnuvada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, 86. dakikada saha içine izinsiz giren bir taraftar, güvenlik görevlileri tarafından uzun uğraşların ardından durdurularak sahadan çıkarıldı.

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