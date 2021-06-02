Son Dakika Haberi: EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan 4 futbolcu belli oldu
EURO 2020 öncesi Antalya'daki hazırlıkları oynanan Azerbaycan ve Gine maçlarıyla tamamlayan A Milli Takım'da, 30 kişilik kadrodan çıkarılan 4 isim belli oldu.
EURO 2020'ye günler kala çalışmalarını sürdürmek için bugün Almanya'ya geçecek olan Milli Takım'da Şenol Güneş, 30 kişilik kadroyu 26'ya indirdi.
Antalya'da oynanan hazırlık maçlarının ardından kararını veren deneyimli teknik adamın kadrodan çıkardığı isimler Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, orta saha bölgesinden Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir, ileri uçta da Göztepe Kaptanı sağ kanat Halil Akbunar ile Alanyaspor’dan sağ kanat Efecan Karaca oldu.
Son hazırlık maçı yarın
A Milli Takım, bugün saat 12.00’de THY’ye ait özel uçakla Almanya’ya gidecek ve son hazırlık maçını yarın Moldova ile yapacak.
26 kişilik nihai kadro şöyle:
KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu
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