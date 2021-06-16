Son Dakika Haberi: EURO 2020'de Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Galler yenilgisi sonrası Türkiye...

Grubun ilk maçında İtalya'ya 3 golle kaybeden Ay Yıldızlılar, ikinci müsabakada karşılaştığı Galler'e de mağlup olarak ilk 2'ye girme şansını yitirdi.

İtalya'ya 3-0, Galler'e ise 2-0 kaybeden Türkiye, ilk ikiye girme şansını kaybederken gruptan çıkmak için en iyi dört üçüncü takım arasında girmeye çalışacak.

MİLLİLERİN İKİNCİLİK ŞANSI KALMADI

Galler, grupta aldığı 4 puanla liderliğe yükselirken 3 puanı bulunan İtalya ile 1 puanı bulunan İsviçre'nin karşılaşmasında sonuç ne olursa olsun Millilerin ikincilik şansı bulunmuyor.

Son maçlar öncesinde İtalya'nın kazanması halinde 6 puana çıkacağı karşılaşmada, İsviçre kazanırsa puanını 4 puana yükselecek, beraberlik durumunda ise İtalya puanı 4 yapacak.

Grupta aldığı 2 yenilgi ve yediği 4 golle son sırada yer alan Türkiye'nin tur için tek şansı en iyi 4 üçüncü takım arasına adını yazdırmak olacak.

HEDEF EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK

İlk 2 maçta puan alamayan Milliler, diğer gruplardaki sonuçlar beklemek zorunda kalacak.

İsviçre karşısında gruplardaki en iyi 4 üçüncüden biri olmak için mücadele edecek. Turnuvada her gruptan ilk 2 ile 6 grubun en iyi 4 üçüncüsü 2. tura yükselecek.

PUAN EŞİTLİĞİNDE NELER BAKILACAK?

Takımlar arasındaki gol averajı

Takımlar arasında atılan gol sayısı

Gruptaki gol averajı

Grupta atılan gol sayısı

Fair-Play puanı

Elemeler genel sıralama

TURNUVADA İLK MAÇLARI KAYBEDENLER

Gruplarda ilk maçlarını kaybedenler ya da iki maçta 3 puanda kalanlar şöyle:

Türkiye, Finlandiya, Danimarka, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İskoçya, Polonya, Almanya, Macaristan

2016'DA TEK GOLLE YIKILDI

Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda da ilk iki maçını kaybeden Türkiye, son karşılaşmada Çekya'yı mağlup ederek en iyi üçüncüler arasında kalmak için umutlanmıştı.

İtalya'nın İrlanda'ya 1-0 mağlup olmasının ardından en iyi üçüncüler arasında İrlanda girmiş ve Türkiye elenmişti.