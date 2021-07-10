Son Dakika Haberi... EURO 2020'de İtalya-İngiltere finalinin hakemi Kuipers ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Cüneyt Çakır tartışmaları...

EURO 2020 finalinde İtalya - İngiltere maçını yönetecek olan Hollandalı hakem Bjorn Kuipers ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Kuipers, dünyanın en zengin hakemi olarak biliniyor. 2016 yılında yapılan araştırmada Kuipers'in 11 milyon Euro'yu aşan bir servete sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

SÜPERMARKET ZİNCİRİ SAHİBİ

48 yaşındaki Kuipers, Belçika ve Hollanda'da faaliyet gösteren 'Jumbo' isimli süperkarket zincirinin sahibi. Nijmegen'de bulunan Radboud Üniversitesi'nde ticaret okuyan Kuipers, 2006 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor.

MAX VERSTAPPEN'İN SPONSORU

Bjorn Kuipers'in sahibi olduğu süpermarket zinciri, Formula 1'de Red Bull takımının bu sezon şampiyonluk yarışında olan Hollandalı pilot Max Verstappen'in bireysel sponsorlarından biri.

DAHA ÖNCE İTALYA-İNGİLTERE MAÇI YÖNETTİ

Bjorn Kuipers, İtalya ile İngiltere'nin bir önceki maçını da yönetmişti. 2014 Dünya Kupası grup maçında İtalya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti.

DEDESİ DE HAKEMDİ

Bjorn Kuipers'in dedesi Andries Van Leeuwen de 60'lı yıllarda hakemlik yaptı. Van Leeuwen, 1963 yılında Kupa Galipleri Kupası'nda Tottenham'ın Atletico Madrid'i yendiği maçı yönetmişti.

WEMBLEY'E KAMPA GİTTİ AMA...

Turnuvada yönettiği maçların ardından Avrupa basınında da övgüler alan Cüneyt Çakır, çeyrek finallerinin bitmesiyle Londra'ya kampa götürülmüştü. Yarı final ya da final yönetmesi beklenen Çakır ve ekibinin, görev alamaması ve Türkiye'ye geri dönmesi dikkat çekmişti.

İTALYANLAR, ÇAKIR'I BEKLİYORDU

İtalyan basını, final maçının Björn Kuipers'in yöneteceği açıklanması üzerine UEFA'nın verdiği kararı eleştirmeye başladı. Final için favori hakemin Cüneyt Çakır olmasına karşın Hollandalı Kuipers'in atanmasının şaşkınlık yarattığı vurgulanan haberlerde UEFA Başkanı Ceferin’in ise Çakır’dan hoşlanmadığı, Kuipers tercihinde bulunulduğuna belirtildi.

ERIKSSON'UN 'CÜNEYT ÇAKIR' ŞAŞKINLIĞI

FIFA kokartlı İsveçli hakem Jonas Eriksson, kişisel Instagram hesabında UEFA'nın hakem atamalarına eleştirilerde bulundu. İsveçli hakem açıklamasında, "Şampiyonanın en iyi hakemi Cüneyt Çakır'dı. UEFA, Çakır'a görev vermeyerek büyük bir hata yaptı. Karar UEFA'nın üst yönetimi tarafından verildi ve performansla ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA 'HOLLANDALI' KAYGISI

İtalya'da İngiltere'nin hem yarı final hem de final maçına Hollandalı hakem atanması geniş ynakı uyandırdı. Danimarka mücadelesinde Danny Makkelie'nin İngiltere lehine çaldığı penaltı çok konuşulmasına rağmen İngilizlerin üst üste iki maçında Hollandalı hakemin sahada olması da tartışma yarattı.

SADECE PENALTI DEĞİL, İKİNCİ TOP SKANDALI

Sterling'in penaltı pozisyonu öncesi sağdan Danimarka ceza alanına yöneldiği anlarda sahada ikinci bir topun olduğu görülmüştü. Sterling, topu sürerken ikinci topun hemen yanından geçip ceza alanına girdi ve devamında takımına penaltı kazandırmıştı. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin ikinci topun oyun alanında olduğunu edip oyunu durdurması gerekiyordu. Hem bunu yapmayan hem de tartışmalı şekilde penaltı noktasını gösteren Hollandalı hakem maçtan sonra çok tartışılmıştı.

VERRATTI'NİN 'KÜFÜR' AÇIKLAMASI DA GÜNDEME GELDİ

İtalyanlar, sezon içerisinde Marco Verratti ile finalin hakemi Björn Kuipers arasındaki 'küfür' krizini de yeniden gündeme taşıdı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan PSG-Manchester City maçı sonrası İtalyan yıldız Verratti'nin, "Hakem bana da 's****r git' dedi. Eğer bu küfrü ben etsem 10 maç ceza alırdım. Bundan eminim. Hakemlerle sahada çok fazla konuşurum ancak asla bu küfrü etmem" şeklindeki açıklaması da hatırlatıldı.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...