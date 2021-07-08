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Futbol
Haber Giriş: 08.07.2021 - 00:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... EURO 2020'de İngiltere-Danimarka maçında tartışılan penaltı kararı! Wenger'den flaş yorum

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Son Dakika Haberi... EURO 2020'de İngiltere-Danimarka maçında tartışılan penaltı kararı! Wenger'den flaş yorum

İngiltere ile Danimarka arasında oynanan EURO 2020 yarı finalinde çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere'nin Danimarka karşısında kazandığı penaltı çok tartışıldı.

Karşılaşmanın 102. dakikasında Sterling yerde kaldı ve hakem Makkelie penaltı noktasını gösterdi.

Son Dakika Haberi... EURO 2020de finalin adı belli oldu: İtalya-İngiltere Danimarka uzatmada yıkıldı
Son Dakika Haberi... EURO 2020'de finalin adı belli oldu: İtalya-İngiltere! Danimarka uzatmada yıkıldı

Kararın ardından Danimarkalı futbolcular uzun süre itiraz etse de VAR'dan bir uyarı geldi ve penaltı atışı gerçekleşti.

Schmeichel penaltı atışını kurtarsa da Kane dönen topu tamamladı ve İngiltere'yi finale çıkaran golü kaydetti.

Son Dakika Haberi... EURO 2020de İngiltere-Danimarka maçında tartışılan penaltı kararı Wengerden flaş yorum

WENGER: 'PENALTI YOK'

Arsenal'in eski teknik direktörü Wenger, pozisyonla ilgili "Penaltı yok, VAR neden hakemden bakmasını istemediğini anlamadım" şeklinde yorum yaptı.

Hakem Makkelie'in bu kararı sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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