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GeriFutbol Son dakika haberi... EURO 2020'de grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri...
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Futbol
Haber Giriş: 24.06.2021 - 00:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... EURO 2020'de grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri...

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Son dakika haberi... EURO 2020'de grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri...

Son dakika EURO 2020 haberi... EURO 2020'de grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 turu eşleşmeleri netleşti. Eşleşmelerdeki 3 kritik maç dikkat çekti.

EURO 2016'da grup maçları tamamlandı ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

F Grubu'nda Portekiz - Fransa ve Almanya - Macaristan maçlarının ardından üst tura yükselen takımlar ve eşleşmeler netleşti.

Son 16 turunda İngiltere - Almanya, Belçika - Portekiz ve Hırvatistan - İspanya eşleşmeleri dikkat çekti.

İşte Son 16 turu eşleşmeleri;

Fransa - İsviçre

İngiltere - Almanya

Galler - Danimarka

İtalya - Avusturya

Hollanda - Çekya

Belçika - Portekiz

Hırvatistan - İspanya

İsveç - Ukrayna

Son dakika haberi... EURO 2020de grup maçları tamamlandı Son 16 turu eşleşmeleri...

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