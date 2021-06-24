Son dakika haberi... EURO 2020'de grup maçları tamamlandı! Son 16 turu eşleşmeleri...
Son dakika EURO 2020 haberi... EURO 2020'de grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 turu eşleşmeleri netleşti. Eşleşmelerdeki 3 kritik maç dikkat çekti.
EURO 2016'da grup maçları tamamlandı ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
F Grubu'nda Portekiz - Fransa ve Almanya - Macaristan maçlarının ardından üst tura yükselen takımlar ve eşleşmeler netleşti.
Son 16 turunda İngiltere - Almanya, Belçika - Portekiz ve Hırvatistan - İspanya eşleşmeleri dikkat çekti.
İşte Son 16 turu eşleşmeleri;
Fransa - İsviçre
İngiltere - Almanya
Galler - Danimarka
İtalya - Avusturya
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz
Hırvatistan - İspanya
İsveç - Ukrayna
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